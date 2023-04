Pese a reconocer a los Taddei de Sonora, AMLO niega cercanía con la nueva consejera presidenta del INE

Ciudad de México.- El pasado viernes 31 de marzo, luego de por el proceso de insaculación se designara a Guadalupe Taddei como la nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció ante medios de comunicación que tenía lazos con la familia de la funcionaria, los Taddei de Sonora. No obstante, aseguró que a la nueva presidenta del INE aún no la ha tratado. Este día reiteró su declaración.

En la imagen, Guadalupe Taddei, la nueva consejera presidenta del INE. Foto: Internet

En la conferencia de prensa matutina de este lunes 3 de abril del 2023, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario López Obrador declaró, de nueva cuenta, que aún no conoce en persona a Guadalupe Taddei, quien a finales de mes fue electa como la nueva consejera presidenta del INE, tras un sorteo. En esta misma intervención, el jefe del Ejecutivo Federal arremetió contra medios de comunicación que compartieron una foto en la que supuestamente se le junto a la nueva presidenta del Organismo Electoral; esta sería la esposa de Jorge Taddei, delegado de los programas de Bienestar del Gobierno de Sonora.

Entonces yo dije que no conocía a la señora Taddei, pero que si conocía a la familia Taddei […] Resulta que esta foto yo me la tomé hace algunos años y resulta que esta señora es la esposa de [Jorge] Taddei, no es la presidenta del INE, entonces aquí lo que dicen es que yo mentí, que sí la conocía", declaró AMLO en su tradicional conferencia 'mañanera'.