Niñez cajemense vive entre la omisión y el desinterés por falta de espacios recreativos

Ciudad Obregón, Sonora.- Los parques y áreas lúdicas del municipio de Cajeme sufren de la ausencia de niños jugando, situación que se hace más notoria en la celebración del Día del Niño, y es que la falta de lugares recreativos y el mal estado de los existentes, por parte de las autoridades, sumado a las rutinas dentro del hogar fortalecidas tras la pandemia, evidencian la actual problemática y las consecuencias que esta conlleva.

La limitación en la actividad externa, afecta principalmente a los niños quienes en sus rutinas pasan más tiempo en sus hogares con poca actividad lúdica, y del contacto con sus compañeros, si bien el ambiente dentro del hogar es saludable desde un aspecto familiar, afecta otros puntos importantes para su crecimiento como la afectividad con sus amigos, práctica de deporte y espacios de juego.

Afectaciones menores

Armida Castro, madre de familia, relató que ante la falta de espacios recreativos busca que su hijo realice actividades dentro de su hogar además de organizar reuniones con otros compañeros de escuela. "Los parques están en malas condiciones y no son adecuados para que los niños salgan a jugar, además con todos los hechos violentos que hay en la ciudad no se puede estar tranquilo para dejar a los menores salir".

La psicóloga infantil, Karla Ramírez, explicó que, ante las condiciones actuales, los menores sobre todo entre 5 a 12 años, pasan en promedio 30 minutos al día realizando alguna actividad recreativa al aire libre, lo cual afecta en mayor proporción a los infantes que se encuentran en el periodo operacional concreto, etapa que ocurre entre los 7 a 12 años.

Los factores que se tienen son varios, uno es la forma de crianza de los nuevos padres, quienes pasan más tiempo en sus trabajos, lo cual se compensaba con las escuelas de tiempo completo o actividades como clases de guitarra o escuelas de danza o deporte, pero tras la pandemia, se mantuvieron en muchos hogares los hábitos de mantenerse dentro del hogar", declaró.

La especialista añadió que, ante la falta de interacción con otros niños, las capacidades de socializar se han disminuido, por lo cual se ha tenido un repunte en casos de pleitos escolares.

"Esto responde al aislamiento social que afecta la interacción y formas de respuesta a situaciones de la vida diaria en la que no saben cómo actuar, muchos padres ven bien que los niños pasen largos periodos de tiempo en dispositivos móviles o consolas de videojuegos, argumentando que a través de chats tienen 'relaciones sociales' con otros menores, pero no es igual el llegar a una conversación que no te gusta y desconectarte que afrontar los sentimientos y manejar interacciones".

Finalmente, la psicóloga precisa que las afectaciones directas que sufren los menores con este tipo de aislamiento es la dificultad de aprender a tomar decisiones, autocontrolarse, conocer el manejo de sus emociones, así como el lograr independencia y responsabilidad, sin dejar de lado el cómo hacer amigos y conocer sus sentimientos y emociones al convivir en grupo.

Aprovechamiento

Por su parte la maestra Alejandra Zamora explicó que han detectado que los menores han cambiado sus rutinas, aumentando las horas que pasan en el hogar dejando de lado el salir a los parques o juntarse con otros niños para convivir.

No es algo que este en ellos, lo vemos en las escuelas durante los recreos o en las clases de educación física se ve que los niños se divierten y hasta corta se les hace la clase, pero si es verdad que se nota que tienen en su mayoría dificultades para comunicarse en las actividades, considero que son varios factores que se han conjugado como la falta de áreas verdes o el tener a ambos padres trabajando", declaró.

Añadió que como maestros una de las responsabilidades es evaluar el aprovechamiento escolar, mismo que se ha visto disminuido, además de presentarse un incremento en las riñas escolares.

Los niños ahora buscan la forma fácil de hacer las cosas, saben que en caso de tener alguna duda pueden tomar sus celulares y buscar el dato que requieren, han perdido la curiosidad de investigar por ellos mismos, además las actitudes sociales deficientes han reportado un incremento, por eso se debe de procurar neutralizar estos efectos en el infante, prestándoles mayor atención y ofreciéndoles actividades en familia que los distraigan y enseñen", explicó la docente.

