Buscarán concesionar el Parque Infantil de Navojoa para su reapertura

Navojoa, Sonora.- Pese a que fue construido hace sólo siete años, el Parque Infantil del DIF en Navojoa, se encuentra convertido en un ‘elefante blanco’ desde los últimos tres años. Y ante la falta de recursos para su reapertura, las autoridades contemplan concesionar el inmueble para su rescate.

El Parque Infantil se inauguró en el mes de septiembre del año 2015, durante la administración de Alberto Natanael Guerrero, sin embargo, debido a la pandemia, el inmueble cerró sus puertas, lo cual, ocasionó el declive de uno de los sitios turísticos más prometedores de la ciudad.

Protección Civil, dictaminó que debido a la falta de mantenimiento durante el lapso en el cual, el parque permaneció cerrado, algunas de sus áreas se convirtieron un peligro para sus visitantes, principalmente, el área de juegos mecánicos. Sin embargo, la falta de recursos ha impedido su rehabilitación.

Por ello, durante Sesión de Cabildo, se planteó la idea de que el Ayuntamiento de Navojoa, analice la opción de concesionar el Parque Infantil a algún particular que cuente con la liquidez suficiente para poder rescatar el inmueble y darle uso para beneficio de la ciudadanía.

El tema del Parque veo que es un elefante blanco para Navojoa, lamentablemente todavía no hemos terminado de pagarlo y nos cuesta bastante dinero. Si el Ayuntamiento no puede, tenemos que buscar alguna concesión, para que algún particular que esté dispuesto a invertirle, lo convierta en un área recreativa en funciones”, indicó Jesús Guillermo Ruiz Campoy, regidor por el Partido del Trabajo.