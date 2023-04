Cajeme: Ataque contra policías evidencia carencias en seguridad pública

Ciudad Obregón, Sonora.- Aun cuando en reiteradas ocasiones los propios agentes de Seguridad Pública Municipal en Cajeme han expuesto la precariedad laboral al interior de la corporación y de que en redes sociales se hicieran públicas imágenes del policía Jorge Galindo Ayón portando una camisa con insignias de la extinta Policía Federal al momento de su ejecución, las autoridades municipales han negado el problema señalando que el presupuesto para la adquisición se encuentra autorizado.

Claudio Cruz, titular de Seguridad Pública Municipal, al ser cuestionado sobre la portación de un uniforme sin vigencia por parte del ahora difunto agente Galindo Ayón, declaró que será competencia de la Fiscalía el realizar la investigación correspondiente.

Cabe recordar que Trinidad Gil, representante de la asociación de Gendarmes Unidos de Cajeme, expuso el pasado 28 de febrero durante una manifestación pacífica de los elementos policiacos la falta de uniformes, argumentando que aun cuando por ley se deben de dotar a los agentes de 2 por año, la última vez que les proporcionó fue en el mes de marzo de 2021.

Por su parte el alcalde Javier Lamarque Cano, añadió que en lo referente a la seguridad para los propios altos mandos de su administración y su familia tras el ataque en contra de director de operaciones de la Seguridad Pública, mantendrá la austeridad y sencillez y discreción en su estilo de vida.

Siempre hay un riesgo, por supuesto que genera cierto temor, pero tampoco podemos paralizarnos, debemos de seguir adelante no podemos claudicar y sí, se nos recomienda que reforcemos nuestra seguridad, pero tenemos que cuidar el no desproteger la presencia necesaria de agentes en las calles, por lo cual no habrá cambios sustanciales mantenemos nuestra forma de vida austera, sencilla, discreta y confiemos en la autoridad municipal, en nuestra corporación para la protección de todos, en nuestro caso, hay un riesgo adicional y estaremos tomando las medidas mínimas necesarias”, señaló.