Ejidos del valle de Guaymas, inundados en basura; denuncian falta de servicio de recolección

Guaymas, Sonora.- Un llamado urgente a la alcaldesa Karla Córdova hacen residentes de las comunidades rurales del valle de Guaymas, al tener más de 1 año que no se presta el servicio de recolección de basura en algunos ejidos.

La actual contaminación abarca terrenos ejidales, agrícolas y en los agostaderos, desde el ejido Triunfo Santa Rosa y hasta el Francisco Márquez.

Sergio Ibarra Quintero, exregidor y residente del poblado El Yaqui pidió al gobierno municipal que implemente un programa de recolección de desperdicios, los cuales actualmente son arrojados en terrenos aledaños a las carreteras al aire libre.

Ibarra Quintero dijo que el ganado no puede ir a comer a los terrenos de agostaderos "porque comería hule, porque hay bolsas y todo tipo de desperdicios, y eso solamente es un ejemplo de las condiciones en que están todos los poblados del valle".

Hace poco contratamos a una empresa que nos limpió, pero la gente vuelve a tirar la basura porque no hay un programa de recolección por parte del Ayuntamiento, urge esto, no sé por qué no lo han programado", detalló.