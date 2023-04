Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La urgencia de solucionar las graves problemáticas que presentan las diferentes vialidades de la ciudad, ha llevado al ayuntamiento a realizar trabajos “al vapor” haciendo obras fuera de norma y algunas incluso sin terminar.

En un recorrido realizado por TRIBUNA, en las diferentes colonias que han reportado esta mala práctica, se tomó evidencia y testimonio de los vecinos afectados. Algunas de estas son la Nueva Palmira, Campestre, Cortinas o Municipio Libre, donde vecinos denuncian que, tras realizarse trabajos de rehabilitación de calles, las cuadrillas del municipio dejan las obras inconclusas con los escombros tirados.

Ayuntamiento de Cajeme deja trabajos inconclusos y malas obras

Malas practicas

En la calle José María Iglesias en su cruce con California, residentes señalan que, tras acudir a reparar una alcantarilla abierta, los trabajadores optaron por enterrarla con una capa de asfalto lo cual aseguran será contraproducente al querer dar mantenimiento a la red de drenaje en la zona.

No soy experto en el tema, tal vez sea una nueva forma para que no se roben las tapas de las alcantarillas, pero va a ser un problema si se colapsa el drenaje, porque ya no tendrán por dónde meter la mentada máquina de desazolvadora de drenajes”, declaró Fabián Gómez vecino de la colonia Constitución.

Por su parte, vecinos de la colonia Campestre advirtieron que por la calle Hermanos Talamantes y Coahuila se realizaron obras de reparación de la calle hace aproximadamente un mes y desde entonces dejaron los escombros a un costado de la banqueta, mismos que aún continúan en el lugar.

Pensamos que cuando terminaran se llevarían el escombro, pero solo los dejaron ahí, poniendo en riesgo a los vecinos, ya que las calles son estrechas y con estos obstáculos pues es peor, incluso ya ha habido accidentes a causa de esta basura”, declaró Iván Navarro comerciante en la zona.

Fuente: Tribuna