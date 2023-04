A causa de la mala economía, familias de Cajeme se quedarán en casa durante Semana Santa 

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Por la mala economía que impera en la región, las familias cajemenses se han visto obligadas a quedarse en casa durante esta Semana Santa, o en su caso preferir paseos más económicos como balnearios, ríos, paseos locales y canales de la región.

Durante un sondeo realizado por TRIBUNA en Ciudad Obregón, los entrevistados respondieron que por la mala economía se ven obligados a quedarse en casa y otras acudir a canales o ríos donde no implique un gasto económico.

"Mi familia nos quedaremos en casa, hasta el día sábado saldremos a los paseos que están camino hacia la presa Oviáchic porque no hay dinero para ir a la playa, ni salir fuera de la ciudad", dijo una vecina de la colonia Miravalle.

Mi esposo, mis hijos y yo, iremos a las albercas que están en Hornos, es barato y los niños se divierten bastante, queríamos salir fuera de la ciudad pero no nos alcanza el dinero", comentó una señora de la colonia Cajeme.

"Yo me quedaré en casa, en donde trabajo solo me dieron un día de descanso y no me alcanza para irme de fiesta esta Semana Santa", expuso un joven de la colonia Centro.

Fuente: Tribuna