FOTOS: Él es el increíble elefante marino que está de 'vacaciones' en Puerto Peñasco, Sonora

Comparta este artículo

Sonora, México.- En estas vacaciones de Semana Santa, no sólo civiles se dieron cita en las playas y zonas turísticas de Sonora, pues la mañana del pasado Sábado de Gloria se reportó la presencia de un elefante marino en la playa las Conchas de Puerto Peñasco. Si bien es una criatura increíble por su tamaño y aspecto, autoridades emitieron recomendaciones a la población, pues se trata de un animal salvaje que sería único en la Tierra.

De acuerdo con los primeros reportes, fue alrededor de las 10:00 horas, tiempo local, cuando las autoridades recibieron una denuncia, a través del Servicio de Emergencias 911, sobre la presencia de un animal gigante en la playa Las Conchas, ubicada en Puerto Peñasco, al sur de Sonora. De inmediato, agentes de la Policía Municipal, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP) se movilizaron para confirmar el reporte, el cual se pasó a las autoridades correspondientes.

Elefante marino pasa sus 'vacaciones' en Sonora. Foto: Facebook

Esta situación fue atendida por el comité de vigilancia conformado por la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), la Dirección de Ecología del Ayuntamiento, la Procuraduría Federal del Ambiente (Profepa) y el Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océnos (CEDO), quienes compartieron que se trata de un elefante marino que mide tres metros de longitud y cerca de 1 tonelada de peso; durante ese día estuvo avanzando para el oeste de Puerto Peñasco.

Mencionaron que el elefante marino meridional, también llamado Mirounga leonina, es el mayor pinnípedo que existe en la actualidad y, que además, este que pasa sus 'vacaciones' de Semana Santa en Puerto Peñasco, muy probablemente, también es el mayor que ha existido en la historia del planeta Tierra. No obstante, se destacó que los avistamientos de esta especie marina son completamente inusuales en estas costas.

Elefante marino pasa sus 'vacaciones' en Sonora. Foto: Facebook

Debido a que este ejemplar de elefante marino macho ha sido visto por meses en el Golfo de California y ahora en el Pacífico Norte de la República Mexicana, autoridades emitieron las siguientes recomendaciones para el público en general, a fin de que la criatura no sea molestada, y no se cause algún siniestro:

Si te encuentras al animal marino, no te acerques a menos de 15 metros.

Si deseas tomarle alguna fotografía, no te acerques a menos de 15 metros, usa zoom

No alimentes al elefante marino

No trates de acariciar al animal, es una criatura salvaje y al sentir su espacio invadido puede atacar

Recuerda que es un ser vivo que merece respeto.

Fuente: Tribuna