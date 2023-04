Tensión y miedo en 2023: Agricultores del sur de Sonora enfrentan "catastrófico" panorama

Sonora, México.- Además de los múltiples factores que pudieran poner en riesgo la producción durante este ciclo agrícola en el estado de Sonora, como lo es el tema del agua, los reflectores se encuentran puestos actualmente sobre los bajos precios del maíz y del trigo, pues en voz de los productores estos no son redituables, lo que los pone en un “catastrófico” escenario, obligándolos a tomar estrictas medidas.

Según los productores del Valle del Yaqui, los precios de ambos granos rondan actualmente entre los 5 mil y 5 mil 200 pesos por tonelada, lo que no les garantiza obtener resultados favorables con las cosechas que están por iniciar; por esta razón exigen a las autoridades federales y estatales que se realicen las acciones correspondientes para que la tonelada del trigo cristalino tenga un precio de al menos 7 mil pesos y el maíz alcance los 8 mil. Diferentes agrupaciones han advertido en distintas ocasiones que sólo en el sur del estado se corre el riesgo de que se genere una pérdida directa por encima de los 3 mil millones de pesos, en caso de no encontrar una solución.

Agricultores en Sonora se enfrentan a una crisis. Foto: Internet/Ilustrativa

Por la delicadeza de la situación, la desesperación en el sector agrícola se ha hecho más que evidente en las últimas semanas, pues los productores optaron por iniciar algunas manifestaciones pacíficas; los inconformes concentraron maquinaria agrícola en los límites con el estado de Sinaloa, con el objetivo de obtener una solución por parte de los diferentes niveles de gobierno, ante la crisis que se vive a causa de la caída en el precio de los granos. Organizaciones del sector empresarial han hecho saber su apoyo a los productores agrícolas, al advertir que cualquier afectación en este sector repercute en la derrama económica local.

Ante el descontento en el Valle del Yaqui, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, se reunió la semana pasada con representantes de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora A.C. (Aoass), Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), Distrito de Riego Yaqui y demás organismos del sector social, así como autoridades estatales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Derivado del encuentro, el mandatario estatal se comprometió a realizar las gestiones necesarias ante las dependencias del Gobierno Federal correspondientes para mejorar el ingreso de los granos que están por cosechar y llevar a cabo acciones de mejora en las actividades de los productores. En entrevista con Tribuna, Abel Castro, presidente de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), informó que el mandatario estatal se comprometió a darles a conocer los avances de estas gestiones, por lo que los productores se mantienen al tanto. Previamente a la reunión, la Alcano convocó a los agricultores del sur de Sonora a una movilización que tendría lugar en la calle 500 y 5 de febrero el día 10 de abril, como parte de la exigencia de respuesta a los diferentes niveles de gobierno.

Sin embargo, después de la reunión con Durazo Montaño, la agrupación informó que esta manifestación con maquinaria fue suspendida de manera temporal.

En cuanto a las medidas que podría tomar este sector en caso de no ver una solución cercana, la agrupación advirtió que desafortunadamente se correría el riesgo de que se detenga la trilla hasta nuevo aviso.

Nosotros calculamos que si no hay una solución, para el día 15 tendrían que detenerse las trillas, ya que por los bajos precios simplemente no tendría caso, al no resultar rentable”.