Claudia Indira Contreras, Fiscal de Sonora renuncia; deja una estela de impunidad

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Con una carta publicada en redes sociales, sin ofrecer más argumentos que los escritos, Claudia Indira Contreras renunció al cargo de Fiscal General de Sonora, cargo que ocupaba desde noviembre de 2018 y que concluía en 2027, por lo que lo abandonó cuatro años antes.

Después de compartir profundas reflexiones, el Gobernador del Estado y una servidora, hemos coincidido en que ha llegado el momento de un relevo en la titularidad de esta institución de procuración de justicia e iniciar un nuevo proyecto”, expuso.

La renuncia se hará efectiva a partir del día 15, por lo que son pocas las horas que le restan a su gestión.

Como Fiscal General del Estado, es importante agradecer y reconocer el apoyo brindado por el Gobernador del Estado, y por las y los integrantes del Congreso Estatal, pues su respaldo presupuestal permitió fortalecer la procuración de justicia”, añadió.

Contreras se retira de un puesto desde el que ha tenido que enfrentar condiciones complejas como la crisis de inseguridad que ha azotado al estado desde hace varios años, así como movimientos sociales y estadísticas graves en materia de delitos del fuero común, todo con resultados pobres.

Mal parada

De acuerdo con el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF) publicado por Impunidad Cero, la Fiscalía General de Justicia de Sonora no sale bien parada, lo que ayuda a determinar que su trabajo resultó poco relevante.

Por ejemplo, de cada diez homicidios solamente se resuelven poco menos de dos, por lo que la tasa de impunidad con respecto a este flagelo es de 80.6%.

El mismo estudio deja ver cómo con el paso de los años la confianza ciudadana en el Ministerio Público, a cargo de la Fiscalía, cayó hasta un crítico 13.3%. Si a esto le sumamos que la probabilidad de esclarecer un delito en Sonora es de 0.91%, entonces podemos reflejar la ausencia en la procuración de justicia, objetivo fundamental para el organismo autónomo.

Entre otros datos, el IEDF también precisa que la efectividad en la procuración de justicia en el estado está en 17.8%, algo que puede explicarse desde que la tasa de fiscales por cada cien mil habitantes está por debajo de la media nacional, muy lejos de las entidades que ponen el ejemplo en la materia.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), Sonora presenta una tasa promedio de 30 mil delitos por cada cien mil habitantes desde 2018, cifra que Contreras no pudo disminuir.

De hecho, el estudio coloca en más de seiscientos mil los delitos estimados anualmente; en 2021 se consideraron 637 mil.

Desconfianza

Con Claudia Indira, la Fiscalía quedó en mínimos de confianza: la Envipe precisa que sólo 9.3% de los delitos cometidos en Sonora fueron denunciados, es decir, sólo nueve de cada cien víctimas acudió a la autoridad; de dicho porcentaje, la FGJE integró una carpeta de investigación en el 60.9% de los casos, es decir, encima de que no hay denuncias, el cuarenta por ciento de los que sí denuncian nunca ven avanzar su caso.

El mismo Inegi deja la cifra negra de delitos (aquellos donde no hubo denuncia ni carpeta de investigación) en un terrorífico 94.3%; este dato explica que las causas para no denunciar son atribuidas a la Fiscalía, pues el 50% de los ciudadanos le responsabilizan (por pérdida de tiempo, falta de confianza, etc) de por qué no acude con el ministerio público.

Casos emblemáticos

El sábado se cumplen dos años del asesinato de Abel Murrieta, quien fuera exprocurador, diputado y candidato a la alcaldía de Cajeme; si bien Claudia Indira Contreras aseguró en su momento que el caso tenia hasta tintes personales para ella por tratarse de uno de sus maestros y referentes, fue incapaz de ofrecer resultados.

Así como ocurrió con Murrieta, hay otros casos de personajes o grupos relevantes de la sociedad sonorense que han sido objeto de delitos de alto impacto, los cuales han quedado en la impunidad, limitándose a una promesa de justicia que nunca llegó.

Busca honestidad

El gobernador Alfonso Durazo reconoció el trabajo de Claudia Indira Contreras, quien ya se encontraba en la Fiscalía cuando él tomó posesión de la titularidad del Ejecutivo.

Cuando yo llegué al gobierno ella ya se encontraba en esa responsabilidad desde hace algunos años, consecuentemente no era parte de mi equipo personal, y en una tarea tan sensible no era fácil que trabajáramos de manera armónica, sin embargo, debo reconocer que se integró al equipo con un gran profesionalismo", expresó.

Sobre quien sustituirá a Contreras, el mandatario señaló que será una persona con enfoque de derecho penal y que, si bien no ha tenido tiempo de pensar en una propuesta, analizará los diferentes perfiles.

Para el gobernador la clave es que el nuevo Fiscal sea una persona honesta “que tengamos la certeza de que no se prestará jamás a una componenda o alguna complicidad”.



Los resultados de Claudia Indira:

Cifra negra de delitos: 94.3%*

Impunidad en homicidio doloso: 80.6%

Confianza en el Ministerio Público: 13.3%

Posibilidad de esclarecer un delito: 0.91%

Efectividad en procuración de justicia: 17.8%

*Aquellos donde no hay denuncia ni carpeta de investigación

Fuente: Envipe (Inegi) e IEDF (Impunidad Ceo)