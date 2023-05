Encontrar a sus hijos sería el mejor regalo para Ceci Flores en el Día de las Madres

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Mientras muchas familias de Sonora celebrarán hoy el tan esperado Día de las Madres con alegría y en compañía de sus seres queridos, este no es el caso de Cecilia Patricia Flores, quien al igual que muchas otras mamás que desconocen el paradero de sus hijos o familiares, se dedicará a seguir buscando a sus dos hijos, tarea que inició desde hace más 5 años.

La presidenta y fundadora (en 2019) del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, narró en exclusiva con TRIBUNA cómo es el día a día de las integrantes de la agrupación, asegurando que para ella el mejor regalo en este 10 de mayo sería cumplir su sueño: ver regresar a sus hijos a casa. La búsqueda inició desde el 30 de octubre del año 2015, cuando su hijo Alejandro fue secuestrado en Los Mochis, Sinaloa.

"Desapareció mi hijo Alejandro, él trabajaba en una planta de fertilizante orgánico y, cuando iba de camino cuando un comando armado se lo llevó afuera de una tienda de conveniencia", recordó. Pero desafortunadamente, la pesadilla apenas comenzaba para la luchadora incansable, pues en el 2019 desaparecieron sus hijos Marco Antonio, y Jesús Adrián.

El 4 de mayo del 2019 en Bahía de Kino llegó un comando armado a casa de mi hijo mayor, llevándoselo a él y a mi hijo menor. Tras 6 días de lucha me entregaron al menor, el 9 de mayo en la noche, por lo que para el 10 de mayo lo recuperé. Sin embargo, Marco Antonio lleva más de 4 años sin volver a casa", expresó.

"Tengo 2 hijas, Milagros es fundadora del colectivo Jóvenes buscadoras de Sonora, y Guadalupe de Madres Buscadoras de Sinaloa, mi hijo menor es presidente de la asociación de los niños de los desaparecidos, la cual se llama Lilly López, en honor a nuestra compañera que murió en 2022", dijo.

Ceci Patricia Flores, habló sobre cómo es el día de una madre que busca encontrar a sus hijos a toda costa. "El día a día de una madre buscadora es muy doloroso. Tener que caminar con tus pies cansados por los montes, los arroyos y los mares para buscar a tus hijos es demasiado cansancio, en hombros, mentes y corazones, pero la lucha constante sigue por traerlos de vuelta a casa".

En días previos, la buscadora pensó que finalmente parte de su pesadilla había terminado, pues un cuerpo fue encontrado en la costa de Hermosillo, sin embargo, los resultados de los estudios realizados por las autoridades competentes fueron negativos. Ante este escenario, la luchadora incansable, aseguró que seguirá luchando. "Seguiré luchando, la lucha sigue en pie hasta encontrarlos", dijo.

Cerrarán la calle

Advirtió que hoy, las integrantes de este colectivo cerrarán el acceso a Bahía de Kino, hasta que las autoridades se comprometan a dar resultados positivos en el tema de las desapariciones.

Este 10 de mayo cerraremos la carretera para visibilizar la gran problemática que hay, que las autoridades vean que no es necesario que se pongan en nuestros zapatos para que vean la magnitud del problema. Es en Bahía de Kino, no habrá acceso ni salida hasta que las autoridades se comprometan a hacer algo por los desaparecidos, a las 10:00 de la mañana cerraremos, en la entrada a la carretera 100, kilómetro 98", aseguró.

Asimismo, mandó un mensaje a las madres que tienen personas desaparecidas. "Las invito a alzar la voz, luchas por ellos, somos la única esperanza de que vuelvan a casa. Ellos tienen derecho a ser buscados. Muchos tiene miedo, yo también y hasta estoy amenazada, pero lamentablemente no tengo a mis hijos y me hacen falta. La necesidad de tenerlos me hace hacer todo esto: seguir buscando, seguir luchando y visibilizar el problema".

Nulos resultados

Sobre el desempeño de las autoridades, la activista dijo que ha sido nulo. "Hay un nulo avance de las autoridades en las investigaciones y en las búsquedas. Si los familiares no los buscamos, nadie lo hará. Tenemos un nuevo comisionado en la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, parece ser más empático, esperamos que haya resultados".

¿Por qué las autoridades no hacen nada por buscarlos? Yo les he dado casi el nombre de las personas que secuestraron a mi hijo y nada. Ni siquiera estoy pidiendo su detención, no quiero nada en contra de nadie, solo encontrarlos. Vivos o muertos, mis hijos deben volver a su casa", cuestionó.

Cabe señalar que desde 2019, el colectivo ha encontrado a más de 2 mil personas en fosas clandestinas y busca a más de 7 mil desaparecidos en Sonora. Hay personas cuyo paradero se desconoce desde el año 2012.

