Madres del municipio de Cajeme son ejemplos de cariño y dedicación

Ciudad Obregón, Sonora.- El 10 de mayo es una fecha especial para las familias mexicanas, día de celebración en algunos hogares y de nostalgia en otros, de mesas llenas, pero también de sillas vacías, día de contrastes donde se conmemora a todas las madres.



El amor de una madre es digno de reconocer y celebrar, cada una tiene una historia que forja en el corazón de sus hijos el más bello de los sentimientos, pero también crea en cada una de ellas un gran vínculo que mantiene hasta el último de sus días.

Para María Gabriela este 10 de mayo será el más triste luego de 23 años, ya que la violencia que se sufre en el municipio le arrancó de su vida a uno de sus hijos.

Soy madre de tres, dos de ellos por cuestiones de la vida viven con mi familia, solo me hacía compañía mi ahora ángel, el mayor de los tres, quien fue víctima de la falta de seguridad por parte de nuestras autoridades, hace dos meses que mi hijo Yavek dejo este mundo por lo que hoy pasaré el día de las madres solo con su recuerdo, el corazón de una madre es tan fuerte que, aunque no esté él físicamente siempre tendré en mi mente su risa y su voz”, compartió.

El día que fue asesinado presentía que algo malo iba a pasar, mi hijo salió al centro a comprar unas cosas, y a los minutos como todos los días en esta ciudad, me apareció una notificación de que había ocurrido un ataque armado, no imaginas el dolor de ver la transmisión en vivo y reconocer que la víctima es tu hijo, aun así, este día de la madre dentro de esta casa que quedo en silencio mantendré una sonrisa para él, aunque este año ya no reciba la rosa que cada 10 de mayo me daba”, finalizó.