Madres de Cajeme celebran su día sin dejar de laborar: siete de cada 10 mujeres trabajan

Ciudad Obregón, Sonora.- Aun cuando la maternidad brinda grandes satisfacciones a la mujer, también le confiere una gran responsabilidad de crianza, misma que se suma a la del cumplimiento laboral y mantenimiento del hogar y es que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), solo durante 2020 en México siete de cada 10 madres solteras eran económicamente activas, por lo cual este Día de las Madres una gran cantidad de ellas lo conmemoraron desde sus trabajos.

"Como madres trabajadoras, tenemos que adaptarnos a las condiciones que nos dicta el entorno, somos muchas que no contamos con el apoyo de una pareja, pero eso no nos detiene, sabemos que debemos de salir adelante por nuestros hijos, este tipo de celebraciones son una tradición la cual nos genera más estrés a quienes trabajamos, ya que se nos suma el cumplir con la jornada laboral, estar al pendiente de la casa y buscar el regalo para nuestras propias madres o abuelas", señaló Teresa Sayas, madre y empleada.

Falta de apoyo

Teresa añadió que aun cuando no está en contra de esta festividad si implica mayor desgaste en la rutina diaria. "Generalmente este día tenemos que realizar comida especial para las visitas o estar al pendiente que los hijos estén listos para salir a casa de la abuela una vez que salga de trabajar". Por su parte Lisset Martínez, madre de familia, agregó que a todas las actividades del día a día, durante esta celebración se suma el tener que buscar quien se encargue de cuidar a los menores por la falta de clases.

Si bien no es fecha de descanso obligatorio, todos sabemos que en las escuelas las mamás maestras reciben el día o muchos padres de familia no envían a sus hijos, lo que para muchas de las que trabajamos nos genera un problema, ya que desde que nos quitaron las estancias infantiles, buscamos con quien o donde dejar a nuestros hijos, lo cual afecta ya sea en los tiempos, por si me lo cuidará algún familiar, o en lo económico, en caso de tener que contratar a alguien que cuide a mi hija por ese día", declaró.

Fue un día laboral para las mujeres comerciantes

Fabiola Cruz, comerciante, señaló que, debido a su trabajo, la celebración del Día de las Madres siempre la realiza posterior a la fecha, ya que, al ser una fecha buena para la venta, "sacrifica" su festejo en beneficio de su negocio. "En esta fecha es cuando puedo sacar mi mercancía, es cuando repuntan las ventas, aunque me gustaría celebrar el mero día no me molesta tener el festejo con mi familia unos días después, mi mamá ya lo sabe y está de acuerdo que no la visite ese día", señaló.

Fuente: Tribuna