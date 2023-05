Continúan los cambios en el Gabinete de Navojoa; ya van 15 en casi dos meses

Navojoa, Sonora.- A menos de tres meses de haber asumido la Presidencia Municipal de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes ha realizado más de 15 cambios en su gabinete, siendo este último en la Dirección del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapasn).

Como nuevo director general del Organismo fue designado este viernes Artidoro Lagarda Yescas a quien la Junta de Gobierno de la paramunicipal le tomó protesta, tras oficializarse la renuncia de Jorge Llamas Angulo, a dicho cargo. A su vez, dentro de los cambios autorizados quedó asignado Ignacio Gil Ramírez en el puesto de director administrativo.

El nombramiento de Lagarda Yescas, quien se desempeñaba como director administrativo, tuvo la unanimidad de votación de los integrantes de la Junta asistentes a la reunión celebrada en Sala de Cabildo en Palacio.

Durante el desarrollo de la sesión Jorge Llamas Angulo dio lectura a la carta de renuncia como director general interpuesta ante la Junta con carácter de irrevocable tras una valoración particular.

Llamas Angulo afirmó que básicamente, asuntos personales le impiden la continuación en la función que había venido ostentando desde que inició la actual administración municipal en septiembre del 2021.

Agradezco la oportunidad que me han brindado para dirigir este importante organismo y también a todo el personal por su colaboración, espero que mi renuncia no cause inconveniente significativo en la operatividad”, puntualizó.