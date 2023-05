Javier Lamarque, alcalde de Cajeme se considera el mejor gobernante en el estado de Sonora

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente municipal de Cajeme aprovechó su conferencia 'Diálogos con Cajeme' para asegurar que su administración es considerada como la mejor del estado de Sonora, descalificando a las encuestadoras que no lo ubican en un ‘buen’ lugar de tener posibles intereses políticos partidistas.

“Todas las encuestas con respecto al gobierno municipal, no se vale que lo diga uno mismo, pero bueno, todas nos ponen arriba en el primer lugar en Sonora y arriba de la media nacional, todas las encuestas, bueno casi, excepto una la de Mitofsky, pero que curioso que esa sea la única que estamos en segundo lugar en Sonora, según ellos, pero en toda las demás incluso la ENSU de Inegi, nos califica como el mejor gobierno en Sonora, no se vale que yo lo diga, pero no obligan a decirlo.

Cabe señalar que los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), aplicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el primer trimestre de 2023, en Ciudad Obregón el 27.8 por ciento de la población consideró al gobierno local como efectivo para resolver los problemas que enfrenta el núcleo urbano, es decir que 7 de cada 10 ciudadanos calificaron la actual gestión como ineficiente.

El mandatario detalló que desde el ayuntamiento también se realiza una encuesta trimestral a fin de conocer las problemáticas de la ciudadanía con la consigna de que esta sea “apegada a la realidad”, de la cual señaló no da a conocer los resultados, pero sus resultados lo colocan “mejor” que las demás encuestas.

