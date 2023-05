'Jubilaciones dolosas', la herencia de ‘Mayito’ Martínez al ayuntamiento de Navojoa

Navojoa, Sonora.- Durante la Sesión de Cabildo número 47 en el municipio de Navojoa, se discutió la aprobación de seis solicitudes de jubilación, sin embargo, una de ellas fue rechazada por el cuerpo de regidores de manera unánime; esto al considerar que de aprobarla, estarían dañando aún más las finanzas municipales.

Según los ediles, la principal razón para rechazar la solicitud de jubilación, fue que hace un año, la trabajadora recibió un ‘turbio’ aumento salarial, recibiendo hasta tres veces más de lo que ganaba; aumento que fue aprobado por el ex alcalde Mario Martín Martínez Bojórquez y el secretario del Ayuntamiento, en ese entonces.

Se trata de la solicitud de jubilación de Verónica ‘N’, una trabajadora sindicalizada en el área de Presidencia Municipal, quien en menos de un año y a miras de solicitar su jubilación, pasó de ganar aproximadamente 15 mil pesos al mes, a percibir casi 50 mil pesos mensuales.

Este presunto incremento irregular molestó a gran parte de Cabildo, ya que en el último año, la trabajadora pasó de percibir una remuneración normal, a ganar más que el propio presidente municipal, funcionarios de primer nivel y regidores. Por ello, solicitaron a Contraloría a iniciar una investigación al respecto.

“El sueldo, que es la base de jubilación de esta persona, nace de una simulación y de una ficción, porque no corresponde de ninguna manera al trabajo que ella desarrolla en Presidencia, por lo que si hubiera alguna responsabilidad, pedimos que se haga lo conducente”, indicó Carlos Alberto Quiroz Romo, regidor por Movimiento ciudadano.

Por su parte, Jesús Guillermo Ruíz Campoy, regidor por el Partido del Trabajo (PT), exhortó a la Comisión de Asuntos Laborales, que para las próximas solicitudes de jubilación, se entregue el historial salarial del trabajador para evitar que este tipo de casos se repitan

“En todos los casos donde se nos solicite una jubilación, vamos a pedir el historial del sueldo de los trabajadores para no caer en este tipo de errores y buscar que el asesor jurídico, nos apoye en defender este tema”, afirmó.

Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal, aseguró que desde hace casi dos meses, se ha tratado de negociar con la trabajadora, para establecer un pago justo para ambas partes, sin embargo, la servidora pública no ha accedido, por lo que el munícipe señaló que se defenderán legalmente.

No estoy de acuerdo porque no es lo justo, no es el piso parejo para todos los trabajadores, ya que todos quisiéramos jubilarnos con ese sueldo y pasar la vida tranquila. Por lo que creo que deberíamos irnos al tema legal", puntualizó.