Policías y autoridades de Navojoa concretan los primeros acuerdos de pensión

Navojoa, Sonora.- Aunque el plantón de los policías que exigen acceder a una jubilación continúa en el Palacio Municipal de Navojoa, algunos de ellos han comenzado a aceptar la propuesta de las autoridades para poder pensionarse.

Tal es el caso de Sergio Moreno Gámez, de 67 años de edad, quien tras más de 32 años de servicio, por fin podrá acceder a su derecho de jubilación, la cual será cubierta en un 50 por ciento por el propio Ayuntamiento y el resto lo cubrirá el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson).

A través de un comunicado, las autoridades municipales informaron que el aún oficial en activo, también recibirá prestaciones contractuales, como el servicio médico y pago de prima de antigüedad. Esto último, dividido en varias partes ya que aseguraron que la comuna no cuenta con el recurso suficiente para entregarlo en una sola exhibición.

Se informó que ésta negociación se concretó a través de la visita del alcalde Jorge Alberto Elías Retes al hogar del oficial, situación que molestó al grupo de policías manifestantes, quienes señalan que hasta el momento se les ha negado el diálogo.

Primero le presentó la propuesta la encargada de Recursos Humanos, pero no le convino al compañero, por lo que en la tarde fue el propio alcalde a su casa y le ofreció el 50 y 50. Pero ese no es el camino, el camino es que nos reciba al grupo y haga las cosas bien, no queremos que vaya a las casas de los policías”, indicó Víctor Ponce Reinosa, policía manifestante.