Movilidad en Navojoa, un riesgo latente por la falta de infraestructura en sus calles

Navojoa, Sonora.- Con calles de terracería, pavimento dañado, falta de banquetas e inclusión para personas con discapacidad y la división de la ciudad de Navojoa por el paso del tren, es con lo que diariamente se tiene que enfrentar el ciudadano para poder moverse en su ciudad, lo cual, no solo representa un peligro para los conductores, sino también a los peatones.

En la última década, el avance en la solución de estos rezagos ha sido mínimo, debido a la falta de recursos municipales, ya que el Ayuntamiento de Navojoa, solo cuenta con menos del 15 por ciento de su presupuesto anual para destinarlo a la inversión en Obra Pública.

Pura terracería

Según el Informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se estima que únicamente cinco de cada 10 calles en el municipio de Navojoa cuenten con pavimento, principalmente en el centro de la ciudad, mientras que en los sectores oriente y poniente, prevalecen las calles de terracería.

Las colonias con mayor número de calles sin pavimentar son Tierra Blanca, San Ignacio, Deportiva, Beltrones, Tepeyac, Sonora, SOP, Indeur, Nueva Generación, Armando López Nogales, La Guadalupana, entre otras más.

El reporte señala que el 52.72 por ciento de las calles de Navojoa se encuentran sin pavimento, lo cual asciende a más de seis mil 228 calles, sin embargo, los malos trabajos de pavimentación impiden que se busque abatir este rezago, ya que los esfuerzos de las autoridades se concentran en realizar principalmente trabajos de bacheo.

Aunado a esto, las reparaciones de drenaje por parte del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapasn), han destrozado calles completas, recientemente pavimentadas, tal es el caso de la calle Guelatao, entre Guerrero y Allende en la colonia Constitución, donde en los últimos dos años, más de 100 metros de pavimentación desaparecieron, aumentando así el nivel de rezago, con este tipo de trabajos.

Calles destrozadas

Se estima que el número de calles pavimentadas, asciende a más de 5 mil 445, mientras que hay un registro de aproximadamente 140 calles que cuentan con empedrado o adoquín.

Sin embargo, alrededor del 50 por ciento de las calles con algún tipo de pavimento, registran problemas de baches, lo cual, se ha convertido en una auténtico dolor de cabeza para los automovilistas, además de un serio peligro para los motociclistas.

Aunque el último programa de bacheo se anunció a principios del mes de enero, el nuevo titular de la Secretaría de Infraestructura Urbana y ecología (SIUE), Héctor Padilla Yépiz, aseguró que los trabajos no se han detenido, pero debido al gran deterioro de las calles, el personal con el que cuenta la Secretaría resulta insuficiente.

Hay calles con problemas que no se solucionarían con bacheo ya que estamos hablando de varios metros cuadrados y no lo podemos atacar con las cuadrillas que tenemos nosotros, se tiene que hacer un proyecto para poder hacerlo de forma adecuada", mencionó.

Aunque hasta el momento se desconoce la fecha en que iniciarán los trabajos de recarpetización, se indicó que ya se cuentan con los proyectos para la rehabilitación de las calles más afectadas, tales como Quintana Roo, Morelos, No Reelección, Rodolfo Campodónico, así como desde la Sosa Chávez hasta el Periférico, entre otras más.

Te puedo asegurar que vienen proyectos de carpetización completa, esas vialidades ahorita la estamos dejando un poco rezagadas, ya que no queremos gastar el recurso en algo que vamos a hacer en forma general y se tenga que levantar el bacheo", puntualizó.

Banquetas en el olvido

Pero no solo la movilidad para automovilistas es riesgosa, sino también para los peatones, ya que se estima que entre el 30 y 40 por ciento de las calles en Navojoa no cuentan con banqueta.

Realizando un listado de las cinco calles con mayor movilidad en la ciudad, sin embargo, con menor número de banquetas se encuentran las siguientes: la calle Club Rotario, la cual abarca 62 calles y el 43.55 por ciento de ellas no cuenta con banqueta, la calle Nogales, abarca 68 cuadras y el 35.29 por ciento de ellas no cuenta con banquetas, seguido por la calle General Arnulfo Ruiz Gómez, la cual abarca 62 cuadras y el 33.87 por ciento de ellas no cuenta con banquetas.

De igual manera se encuentra la calle Nicolás Bravo en el sector poniente de la ciudad, la cual abarca 58 cuadras, pero el 32.76 por ciento de ellas no cuenta con banqueta, seguido por la calle Andrés Quintana Roo, en el mismo sector, la cual abarca 51 cuadras, pero el 29.41 por ciento de ellas no cuenta con banqueta.

Otro sector afectado por la falta de planeación en la movilidad de la ciudad, son las personas con alguna discapacidad, ya que se estima que entre el 80 a 90 por ciento de las calles con mayor movilidad no cuentan con rampa para silla de ruedas. Tal es el caso de la calle Corregidora, donde el 90 por ciento de sus cuadras no cuentan con rampa, seguido por la calle Talamante con el 80 por ciento, la calle Otero con el 79.55 por ciento, la calle Rincón con el 71.79 por ciento y la calle Bravo con el 68.97 por ciento.

Con este panorama, sin duda alguna resulta urgente que el municipio, así como el Estado en general, cuente con una Ley de Movilidad Segura, ante la cantidad de accidentes viales que ocurren diariamente en la 'Perla del Mayo', por distintos motivos, percances que en la mayoría de las ocasiones pudieron haberse prevenido.

Trabajadores del ayuntamiento de Navojoa

Datos

El 100 por ciento de las calles del municipio de Navojoa no cuentan con ciclovía, lo cual, aumenta el riesgo para los conductores de bicicletas. Las calles con el menor rezago en pavimentación son: Centenario con 45 calles pavimentadas, Quintana Roo con 51 calles pavimentadas, Sosa Chávez con 45 por calles pavimentadas y Talamante con 45 calles pavimentadas.

Las calles más oscuras de Navojoa son: Yavaros con el 76.25 por ciento de sus calles sin alumbrado público, Nogales con el 75 por ciento, Arnulfo Ruiz con el 61.29 por ciento y Club Rotario con el 56.45 por ciento de sus calles sin alumbrado. Las calles con mayor movilidad y a su vez con menor rezago de banquetas, son Agustín Sosa Chávez con 45 calles con banqueta, así como la calle Segunda, con 42 cuadras con banqueta.

