Día del maestro en Cajeme: Docentes celebran entre vocación y carencias

Ciudad Obregón, Sonora.- La docencia es una práctica que debe llevarse con vocación y una convicción firme, donde los maestros adoptan la enseñanza como un estilo de vida más que un trabajo, adaptándose a las condiciones de la vida moderna pese a las limitantes que sufren en su labor. Karla Ruiz, maestra de educación primaria, compartió que si bien el ser maestra le ha llenado de satisfacciones, realmente es un trabajo con muchas responsabilidades y poca remuneración.

Es una carrera que debe de gustarte, de tener vocación y mucha paciencia, no en vano dicen que la escuela es una segunda casa para los niños, pero con la diferencia que nosotros carecemos de normativas que nos permitan poder intervenir en las malas conductas, es decir si vemos a un niño incurriendo en alguna agresión o violación del reglamento, solo podemos a intentar averiguar de dónde surge y notificar a los padres, podemos suspenderlos, pero realmente eso no sirve si no se da un seguimiento por parte de los padres en sus hogares", declaró.