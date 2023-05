Huatabampo se embolsa las aportaciones al Infonavit; trabajadores denuncian la situación

Comparta este artículo

Huatabampo, Sonora.- Pese a que a los trabajadores se les descuenta puntualmente sus aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), desde hace aproximadamente 4 meses, este recurso no ha sido entregado a la dependencia federal.

Por ello, el Sindicato de Trabajadores del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huatabampo (Oomapash) interpuso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), en contra de quien resulte responsable por este presunto 'jineteo de recursos'.

La denuncia

Antonio Moroyoqui Valenzuela, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Oomapash, señaló que el rezago en Infonavit data desde hace más de 10 años, donde se estima que el adeudo hacia dicha dependencia asciende a más de 23 millones de pesos (mdp) con recargos.

Por la buena voluntad del presidente y de los acuerdos a los que llegamos, empezaron a pagar desde septiembre del 2021 hasta hace 4 meses, cuando dejaron de pagar, incluso está una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción", indicó.

Mencionó que los 72 trabajadores sindicalizados aportan el 5 por ciento de su salario quincenal para el Fondo de Vivienda, sin embargo, las autoridades prácticamente 'se lo embolsan', al no efectuar el pago al Infonavit. Mientras que otra de las afectaciones es que hay casos de trabajadores que antes de ingresar al Organismo ya habían solicitado su crédito de vivienda, no obstante el ingresar a la paramunicipal, sus pagos no se han realizado.

Los trabajadores nos preguntan que si en dónde está quedando el dinero que nos están deteniendo, ya que no se está entregando a Infonavit, quieren saber qué está pasando", afirmó.

Cabe señalar que además de las aportaciones al Infonavit, el Oomapash registra otros adeudos multimillonarios, tal es el caso de las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se presume que se adeuden más de 9 mdp, así como las primas vacacionales, las cuales, ya se encuentran en proceso de negociación para su entrega inmediata.

Fuente: Tribuna