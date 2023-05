Viviendas en Guaymas son afectadas por el paso de vehículos de carga; sufren cuarteaduras

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Vecinos de la calle 26 del sector Centro en Guaymas manifiestan preocupación al detectar cuarteamientos en sus domicilios, así como acumulamiento de polvo negro debido al paso de vehículos pesados que llevan minerales y contenedores al recinto portuario.

Debido a la obra de pavimentación del acceso sur del Puerto por parte de Asipona que lleva 8 meses, la marcha de los tráileres, pipas y otros vehículos pesados son desviados al referido sector.

Casa antiguas

Martha Espinoza, vecina del lugar relató que “la casa está toda ‘cuarteada’ la doctora la presidenta (Karla Córdova) según iba a ir y le di el número de teléfono y dirección de la casa y no me ha contestado, yo no tengo dinero para arreglar mi vivienda”.

Toda la casa está llena de ‘polvito’ negro, también por los carros cuando pasan se estremece todo hasta a la casa en la calle 26 avenida 17 y 18, si me afecta", relató.

Mediante un recorrido por la zona se pudo constatar que las construcciones son muy viejas, algunas están hechas de adobe y la mayor parte de sus habitantes son personas de la tercera edad, ya se resignaron a vivir con el ruido.

Pero no saben como evitar que sus casas se sigan dañando por el paso de vehículos pesados durante todo el día.

Fuente: Tribuna