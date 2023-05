Sader realiza nueva propuesta a agricultores de Sonora; analizan retirar plantón en Cajeme

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Desde el pasado lunes, agricultores mantienen un plantón en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), debido a que están inconformes con los precios en el maíz y el trigo. Para hoy, jueves 18 de mayo, se ha informado que las negociaciones han avanzado y que los manifestantes podrían retirarse en las siguientes horas, no obstante, esperarían que el gobierno estatal y federal hicieran oficiales los acuerdos que han propuesto.

Manifestantes de Cajeme analizan retirarse. Foto: Twitter

De acuerdo con reportes, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a fin de concluir con la manifestación de agricultores del sur de Sonora, ofreció a los productores un monto de apoyo de mil millones de pesos de los tres mil millones que solicitan a las autoridades locales para salir adelante. Si bien sólo es un tercio de lo que han exigido, al tratarse de un avance en las negociaciones, los manifestantes estarían analizando la posibilidad de liberar las oficinas; así lo informó Luis Antonio Cruz Carrillo, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY) y la Unión de Crédito Agrícola (Ucay).

Cabe recordar que la demanda de los agricultores es fijar un precio de garantía de ocho mil pesos por tonelada de trigo; para el caso del maíz, se exige una cantidad de siete mil pesos por tonelada. En la reunión que los manifestantes tuvieron con las autoridades, se mostró la opción de regular el precio base de poco más de cinco mil pesos por tonelada de trigo, además de que se ofreció un apoyo adicional de 600 pesos MN/MX (Moneda Nacional Mexicana).

Manifestantes sostienen plantón en Sader Cajeme. Foto: Twitter

Cruz Carrillo mencionó que si bien no es lo que se ha exigido, es un paso más en su lucha por la búsqueda de precios justos: "No estamos contentos, no nos satisface, pero tenemos apertura, las puertas que se tocaron en la Ciudad de México ya se están abriendo, la Sader nos ofreció mil millones de los 3 mil millones que necesitamos, es un gran paso, no como quisiéramos, pero se está avanzando".

A la fecha de publicación de esta nota, no se ha informado oficialmente si retirarían el plantón que mantienen en las oficinas de la Sader, en la ciudad de Cajeme, no obstante, este podría ocurrir a lo largo de hoy, jueves 18 de mayo. Los protestantes estarían esperando a que el Gobierno Estatal o Federal hicieran oficial el trato propuesto, a fin de tener una garantía de que se les cumplirá lo prometido. Asimismo, los agricultores reiteraron que, en todo caso, no sería el fin de su lucha.

Fuente: Tribuna