Locatarios se oponen a construir rampa en callejón Porfirio Díaz del mercado municipal de Guaymas

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Empresa comercial pretende 'tapar' el callejón Porfirio Díaz como parte de la construcción de un supermercado, situación rechazada por locatarios del mercado municipal, pidiendo la intervención del Gobierno municipal.

La instalación de una rampa de carga y descarga como parte de la construcción de un supermercado, en la avenida Serdán fue ‘frenada’ debido a una queja colectiva por parte de locatarios del mercado municipal ‘José María Yáñez’.

Rechazo

Alfredo Arellano, locatario dijo “no estamos de acuerdo en que quieran tomar parte de un callejón peatonal y donde se instala una feria navideña, creo que estas personas se tienen que adecuar a lo que les están rentando y tomar el espacio que tengan ellos para sus necesidades”.

Dijo que “además hay un proyecto para remodelar el mercado y dejar este callejón bonito y atractivo para los visitantes y no se puede arruinar con una rampa”.

Juan Nápoles, comerciante del viejo parían apuntó que “el problema es cómo se expidió el permiso para la rampa y cuál es la justificación, la clave está en la Dirección de Control Urbano y no han explicado nada hasta ahora, yo no creo que la tienda comercial, si van a poner una rampa deben de tener un sustento, porque es un espacio de uso común, no es de nadie y es de todos”.

Peatonal

Por su parte, Sebastián Orduño, presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal y apuntó que dentro del proyecto de remodelación que se contempla para el mercado municipal, buscan que el callejón sea un espacio 100 porciento peatonal.

Detalló que “reconozco que al mercado le falta mucho, tenemos que invertirle y dentro del proyecto de remodelación para el próximo año, está el callejón del mercado municipal, por eso nos opusimos al tema de que instalen una rampa en el exterior, tenemos la plena confianza de que la tienda lo hará por dentro, ya tocamos el tema con el secretario del Ayuntamiento, Tino Sarabia y parece que el permiso va a ser revocado”.

El también diputado local anunció en noviembre de 2022 que se tenía estructurado un proyecto de modernización del inmueble y haría lo posible para que el Congreso del Estado asignara un recurso de 6 millones de pesos para aplicarlos en 2023, pero el plan no entró dentro del Presupuesto de Egresos del 2023.

Revisa contraloría

Durante la semana, el personal de la Contraloría Municipal acudió a revisar los planos de construcción de la tienda y tomar medidas en el área donde se colocaría la rampa, pero la resolución oficial no se ha dado a conocer.

Cabe destacar que se buscó la versión de la empresa comercial y solamente dijeron los encargados locales, que no estaban autorizados para dar información y que era necesario comunicarse a la ciudad Hermosillo.

Fuente: Tribuna