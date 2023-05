Regidores de Cajeme: Desconocidos y alejados de la ciudadanía

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- En un Ayuntamiento, la labor del Cabildo es fundamental, pues es el órgano colegiado que toma decisiones, cambia leyes locales y, sobre todo, da voz a los diferentes sectores de la sociedad. Los regidores, quienes lo conforman junto al alcalde y a los síndicos, son las piezas fundamentales, pues emanan de la elección popular.

La lógica dice que estos políticos tendrían que ser de los más reconocidos y a los que la población acudiría constantemente, pues en términos concretos les representan dentro del Ayuntamiento… pero no es así, al menos no en Cajeme, donde no solo los pobladores no les conocen, sino también ignoran cuáles son sus funciones, es decir, no les encuentran utilidad.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2022, realizada por la organización 'Cajeme Cómo Vamos', de mil personas que fueron encuestadas el 91.8 por ciento dijo no conocer a ningún regidor actual, mientras que el 8.2 por ciento restante solo dijo conocer a algunos de ellos.

Al ser cuestionados sobre el papel que estas personas tienen en el Ayuntamiento el 70.3 por ciento dijo no tener idea, y el 29.7 restante dijo tener conocimiento de sus facultades. Si bien este no es un problema nuevo en el municipio, se trata de una situación que no ha mostrado avances a lo largo de esta administración.

Ediles 'invisibles'

Este mismo ejercicio fue aplicado en el año 2020, durante el gobierno del exalcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado; en ese entonces los datos arrojaron que el 83.7 por ciento de las personas encuestadas dijo no conocer a alguno de los anteriores ediles. Posteriormente, en 2021 (ya con Javier Lamarque como presidente), la Encuesta de Percepción Ciudadana demostró que el 91.9 por ciento de la población que participó en el ejercicio no conocía a los ediles actuales.

Si se comparan los resultados obtenidos durante 2020 y 2021, se observa un aumento en el porcentaje de personas que aseguraron no tener conocimiento de quienes son sus representantes, mientras que, si se hace un comparativo de los resultados de 2021 y 2022, se pude observar que la situación se encuentra estancada durante este gobierno, pues los ediles siguen siendo ‘invisibles’ para los cajemenses.

Morenistas, los menos populares

Entre los perfiles reconocidos por el 8.2 por ciento de los encuestados, destacan 4 nombres: José Rodrigo Bours Castelo, regidor independiente; Anabel Acosta Islas, de Morena; Gustavo Ignacio Almada Bórquez, de Movimiento Ciudadano, y Fidel Covarrubias, del Partido Verde Ecologista de México.

Todos ellos contendieron por la alcaldía en las elecciones del 2021, y dos se desempeñaron como regidores durante el trienio encabezado por Mariscal Alvarado. En cuanto a los perfiles que no fueron reconocidos por nadie, durante la aplicación de la encuesta, destacan Jackeline Ramos Barba; Mirna Lorena Mora López; Nancy Yaneth Elizalde Ramírez; Octavio César Quintero Valenzuela; Norma Yazmín Valenzuela Contreras, y Raúl Fernando Salas Valenzuela (todos ellos de Morena).

"Reflejo de incompetencia"

En entrevista con TRIBUNA, Julio César Pablos, presidente de Yo Observo Cajeme, aseguró que los resultados de esta encuesta reflejan la incompetencia que han demostrado tener los perfiles que integran el Cabildo a lo largo de las administraciones, sin que el gobierno encabezado por Lamarque Cano sea una excepción.

“Aunque no es un problema propio de esta administración, lamentablemente vemos que es una situación que prevalece. El Cabildo históricamente ha sido incompetente en todos los sentidos, pues en su mayoría, sus integrantes no tienen la preparación que se requiere, ni se les ve la intención de ejercer la responsabilidad legal que tienen”.

Recordó que, por estos motivos, en anteriores ocasiones se han planteado propuestas para que el Cabildo se integre solamente por 5 personas en ciudades como Obregón, debido a que la mayor parte de los 21 ediles no lleva a cabo su tarea de manera eficiente, mientras que percibe un sueldo de aproximadamente 40 mil 500 pesos mensuales, en base a las nóminas del Ayuntamiento de Cajeme.

Pablos Ruiz aseguró que otra razón por la que debería tener lugar una reforma, es que los perfiles del Cabildo no son seleccionados por la ciudadanía, pues nadie los elige como tal, ya que van integrados en planilla, ganando su cargo al momento en el que se vota por la persona que asumirá la presidencia municipal.

Aunque en el papel se especifica que los regidores son quienes deben de tomar las decisiones en el municipio, rara vez ellos cumplen con esta función, pues vemos que siempre es el alcalde el que toma las decisiones, que son respaldadas por la mayoría de los ediles. Si uno de ellos es opositor o quiere hacer la diferencia, desafortunadamente esto pasa desapercibido por el mayoriteo. El Ayuntamiento es una de las instituciones más corruptas, eso lo hemos vivido. Y por tanto, un edil tiene la obligación de atacar este tipo de actos y alzar la voz, ya que se puede incurrir en un delito grave tanto por acción como por omisión", dijo.

Cultura errónea

Al ser cuestionado sobre el tema, el regidor por Morena, Alejandro Monge Badachi, aseguró que parte de este desconocimiento social hacia los ediles se produce por la arraigada cultura que se tiene en Cajeme, ya que históricamente los ciudadanos solo asocian la figura del alcalde con el gobierno y la toma de decisiones, dejando de lado a los regidores.

Regularmente las personas desconocen si quiera las funciones de los ediles, desafortunadamente por las prácticas que se han llevado a cabo en anteriores administraciones las personas tienen la idea errónea de que somos gestores, es decir, que nuestras principales facultades son gestionar para que los civiles obtengan un descuento en pagos de servicios como el agua o multas de tránsito, pero la realidad es que esto ni siquiera está en nuestras obligaciones como tal. Somos quienes debemos de tomar las decisiones más importantes en el Ayuntamiento, el alcalde es solo unan parte del gobierno municipal", aseguró.

Afirmó que se debe de trabajar en cambiar esta cultura y precisó que, como regidor, tiene un mayor interés en que la ciudadanía vea resultados durante este gobierno, que en que su nombre circule entre los perfiles más reconocidos. "En este tipo de encuestas observamos perfiles que más allá de ser regidores, son conocidos por haber participado en procesos electorales, haber hecho campaña. Personalmente pienso que el hecho de que los ciudadanos señalen que conocen a algunos regidores, no es sinónimo de que están haciendo bien las cosas, o cumpliendo con lo que nos compete", concluyó.