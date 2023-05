Piden no renovar la concesión de Parquímetros en el municipio de Navojoa

Navojoa, Sonora.- Tuvieron que pasar seis años para que el Patronato de Parquímetros anunciara alguna obra de remodelación en el centro de la ciudad; y desde entonces, el Patronato ha recaudado más de 10.4 millones de pesos (mdp) por el uso de estacionamientos.

Sin embargo, según su Estado de Resultados, se estima que los gastos de operación y administración del Patronato, absorben más del 70 por ciento del recurso recaudado. Lo cual, significa que sólo tres de cada 10 pesos que ingresan a los parquímetros serán destinados a la inversión de obra pública.

Se espera que la concesión de Parquímetros finalice en el año 2024, ya que el convenio suscrito entre el Patronato y el Ayuntamiento, detalla en su cláusula número cuatro, que el plazo de la concesión es de 15 años, los cuales, comenzaron a contabilizarse desde el año 2009, cuando Cabildo aprobó dicho convenio.

Sin embargo, la ciudadanía exhortó a las autoridades, no extender la concesión de los parquímetros al Patronato Pro Obras, debido a presuntas irregularidades en el manejo del recurso, así como el supuesto abuso de poder en contra de los usuarios y el abandono de las banquetas y calles en el primer cuadro de la ciudad.

Otro de los cuestionamientos hacia el Patronato, es la falta de transparencia en la recaudación, así como la rendición de cuentas. Por lo que la ciudadanía organizada pidió a Cabildo citar a la Directiva del Patronato Pro Obras, a rendir un informe de resultados.

De lo contrario, se llamará a la ciudadanía en general a participar en una ‘resistencia civil’, invitando a los usuarios a no depositar ningún peso más a los parquímetros.

Han sido dos personas quienes han estado al frente del Patronato y no han expuesto absolutamente nada; yo creo que se les debe de invitar a Cabildo para que den cuentas claras, ya que no se ha visto nada de transparencia por parte de ellos. Yo he estado invitando a una resistencia civil, para que ya no le echen a los parquímetros”, puntualizó Román Zamorano.