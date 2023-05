Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde del pasado 22 de junio del 2022 la vida de Eunice Yesenia Yepiz Barra dio un giro de 180 grados luego de que fuera impactada en el kilómetro 45+500 del tramo Ciudad Obregón-Vícam por una unidad de la Guardia Nacional, cuando se trasladaba a su trabajo en una cafetería ubicada en la comunidad yaqui de Vícam.

Como resultado del accidente actualmente sufre de secuelas medulares, que le impiden caminar además de limitaciones en el movimiento de sus brazos, situación que más allá del dolor físico y afectaciones en su vida diaria, le impide el cuidar, jugar o abrazar a sus tres hijas de 12, 10 y 5 años de edad.

Eunice Yesenia pide justicia tras accidente con la Guardia Nacional en la comunidad de Vícam

Exigen justicia

Sufrí una lesión medular con lesiones en las vértebras C-5 y C-6, lo que me provoco esta condición en la que estoy, que me impide el poder cuidar a mis hijas ya no puedo abrazarlas casi ya solo nomas las miro”, declaró.

Eunice Yesenia, detalló que a sus 33 años que este accidente no solo le cambio la vida a ella sino también a su familia, ya que aseguró que la Guardia Nacional se ha deslindado de cualquier responsabilidad en el incidente.

"Yo iba manejando hacia mi trabajo cuando fui impactada por el carro de los elementos de la Guardia Nacional, sacándome de la carretera, y no me brindaron ninguna atención, me dejaron tirada, quien me auxilió fue el conductor de un tráiler que venía pasando por el lugar, los agentes se quedaron parados, ya que también se salieron de la carretera, mi familia fue quien me saco de mi carro, luego de que el trailero se pusiera en contacto con ellos, ahorita buscamos el apoyo para que esta noticia llegue a oídos de las autoridades correspondientes para que se haga justicia ya que no hemos tenida alguna respuesta por parte de la Guardia Nacional”, señaló.

Del mismo modo, Efraín Yepis, padre de la joven explicó que tras el hecho se interpuso una denuncia en el municipio de Bácum, misma que a poco menos de un año no ha tenido algún avance, por lo cual alza la voz para que los presuntos responsables se responsabilicen y tener una certeza de que se hará justicia a su caso.

Agregó que una vez que fueron alertados del accidente acudió a auxiliar a su familiar trasladándola al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Obregón, donde explicó que no le dieron esperanza de recuperar su movilidad, lo cual los motivo a buscar especialistas en distintos hospitales a nivel Nacional, logrando localizar una clínica que asegura una recuperación mediante intervenciones quirúrgicas las cuales tienen un costo de 4 millones de pesos.

“Existe esa esperanza que me ayudaría a poder recuperar mi vida, a volver a abrazar a mis niñas, es una clínica en la ciudad de Zapopan, Jalisco, pero el costo es muy elevado son dos operaciones de dos millones de pesos cada una, por lo cual mi familia me abrió una cuenta, para que la gente pueda donar, el número de cuenta es 4152 3140 1924 4873 de Bancomer a nombre de Eunice Barra, además se pueden comunicar al número celular 662 573 1408”, finalizó Eunice Yesenia.

Fuente: Tribuna