Fracasa municipio de Cajeme en evitar quema de gavilla; familias denuncian afectaciones

Comparta este artículo

Ciudad Obregón Sonora.- Con un registro de cuatro reportes de quema de gavilla durante esta temporada de trilla en el Valle del Yaqui, la ciudadanía cuestiona las acciones de prevención por parte del ayuntamiento de Cajeme para evitar esta práctica que cada año afecta a las colonias más cercanas a las zonas agrícolas.

Yara Romero, vecina de la colonia Las Haciendas declaró que no solo es el riesgo inmediato de tener las llamas tan cerca de las viviendas, sino las afectaciones a la salud que ya presentan por la exposición al humo sobre todo para las personas alérgicas o susceptibles a desarrollar alergias que comienzan a enfermar de asma.

Afectaciones

"Si a uno como adulto nos ha afectado porque cada año es lo mismo, imagina a los que tenemos niños pequeños, quienes tienen sus pulmones en desarrollo, aparte toda la casa queda llena de cenizas, la casa y ropa oliendo a humo, cuando pasa mi marido se queda en la casa para cuidar que no se vaya a incendiar y yo me voy con mi familia para que mi bebé no respire el humo, pero eso no debe de ser", declaró.

Gilberto Alonso, vecino de la colonia Las Fuentes agregó que a pesar de los constantes llamados por parte de la dirección de Gestión Ambiental y Ecología, para que se evite realizar esta actividad que contamina el medio ambiente y pone en riesgo la salud, la falta de multas severas deriva en que el problema persista.

Vienen del municipio y hacen la investigación pero sabemos que es fácil 'sacarse la multa', denuncian que no es intencional y de ahí no pasa, pero mientras tanto los ciudadanos somos quienes sufrimos las consecuencias", declaró.

Cabe señalar que aun cuando el titular del departamento de Ecología Municipal, Juan Carlos Gil Núñez, informó que para prevenir la quema de gavilla, práctica que se encuentra prohibida en el municipio, mantendría una campaña constante de vigilancia y que la multa se incrementó en 400 por ciento, se continúan reportando casos de quema de gavilla.

La médico epidemióloga, Consuelo González detalló que las enfermedades respiratorias aumentan por la exposición al humo en el medio ambiente, aun para aquellas personas que no nacieron con la predisposición para desarrollar enfermedades alérgicas, se ven expuestas a desarrollar rinitis, sinusitis, faringitis agudas y en algunos casos neumonitis por hipersensibilidad, entre otras.

Por su parte Víctor Manosalvas Mena, comandante de bomberos, exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier conato de incendio a la línea de emergencias 911, señalando que este tipo de servicios son muy difíciles para la corporación.

Este tipo de incendio es muy difícil combatirlo debido a que los vehículos no pueden ingresar al terreno agrícola, lo que hacemos es colocar un cortafuego, que consiste en delimitar el terreno y evitar que se propague, dejando que se consuma dentro del terreno", declaró.

Cada año la problemática se repite

Finalmente, informó que durante esta temporada de trilla, se han atendido cuatro incendios por quema de gavilla y tres más por incendio de trigo en pie, y aunque muchas veces no sea un incendio intencional el riesgo es el mismo para la ciudadanía.

Fuente: Tribuna