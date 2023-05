Seguridad Pública Municipal se termina de militarizar con toma de protesta de nuevo director

Ciudad Obregón, Sonora.- El pasado 3 de abril la Secretaría de Seguridad Pública Municipal designó al marino Rodolfo Enríquez Segura, como director operativo de la corporación, siendo la jornada de ayer cuando el alcalde Javier Lamarque le tomó protesta de manera oficial, así como a Gaudencio Escandón Sánchez en el cargo de director administrativo, militarizando así los principales puestos de la policía municipal.

Cabe recordar que la designación se da luego del asesinato del anterior director operativo el agente Jesús Alberto Navarro Velarde, el pasado 31 de marzo, hecho que evidenció la violencia que se vive en el municipio y que de acuerdo a Lamarque Cano se le haría justicia, la cual a poco más de un mes y medio no ha llegado.

Como parte de las acciones para reforzar la seguridad el munícipe informó en el mes de mayo que se contaría con más militares realizando labores de vigilancia, por lo cual se registró la llegada de 14 unidades ‘Sandcat’ blindadas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como elementos y personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.



Esta apuesta a la militarización por parte del gobierno municipal se apuntala con la designación de militares en altos cargos de la secretaria de seguridad, colocando al capitán de navío Claudio Cruz Hernández al frente de la dependencia y sumando a los marinos Rodolfo Enríquez Segura y Gaudencio Escandón Sánchez como director operativo y administrativo respectivamente.



Elementos del cuerpo policial compartieron a este medio que, como elementos han notado la intención de militarizar la seguridad pública, aun cuando no se han tenido resultados, además de señalar que al ser una forma distinta de operar se han tenido choques con los mandos.

Es muy diferente lo militar con lo civil, aunque digan que es igual, la verdad es que no y eso se refleja en el desempeño de los elementos, como agente policiaco te puedo decir que el sentir de los compañeros es que pongan en esos cargos a elementos que sean parte de la corporación, porque aunque pongan militares o marinos no se han dado los resultados que se esperaban, ya que desgraciadamente no traen la ‘camiseta puesta’ como ya lo hemos manifestado”, declaró un agente quien solicitó omitir su nombre.