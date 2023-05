Seguridad Pública de Cajeme, la deuda del alcalde Javier Lamarque que sigue pendiente

Ciudad Obregón, Sonora.- La corporación policíaca en el municipio de Cajeme ha representado un problema para la actual administración del alcalde Javier Lamarque ya que durante su gestión se han manifestado en dos ocasiones los elementos de la Policía Municipal y ayer jueves hicieron lo propio policías pensionados y jubilados, en exigencia de que se respeten sus derechos.



Alrededor de las 10:00 horas, 60 integrantes de la 'Asociación Civil de Policías Pensionados del Ayuntamiento de Cajeme' realizaron una marcha pacífica en Ciudad Obregón, partiendo de la calle 5 de Febrero y Vicente Guerrero con rumbo hacia el Palacio Municipal, exigiendo que se les reconozca su asociación, así como que se les regresen los derechos ganados como jubilados y pensionados.

Desde el pasado 26 de enero teníamos intención de manifestar nuestra inconformidad pero nos contactó el oficial mayor del ayuntamiento, Jorge Alberto Ponce Salazar para invitarnos a dialogar, por lo cual realizamos el protocolo necesario para poder entregar la documentación que se nos requirió y para el 7 de marzo nos volvieron a citar para firmar el convenio con la secretaría municipal Lucy Haydee Navarro Gallegos , pero cuando acudimos no se pudo realizar la firma, y quedaron que después se haría, pero ya luego nos dijeron que por órdenes del alcalde no nos iban a reconocer como asociación", declaró Inocente Ramírez López , presidente de la asociación de policías pensionados y jubilados.

El exfuncionario manifestó que entre los derechos que han perdido al no ser reconocidos por el ayuntamiento se encuentra la ayuda para lentes, apoyo para medicamento que no se tenga en el Isssteson, así como ser excluidos de los eventos que organiza el ayuntamiento.

Finalmente señaló que las exigencias que manifiestan están dentro de lo que contempla la ley, por lo cual, en caso de no darse una solución con el dialogo se procederá de manera legal y complemento que se han presentado acciones de inconformidad por parte de los agentes activos ante el poco apoyo para mejorar las condiciones laborales.

Policías activos de Cajeme durante manifestación el pasado mes de febrero

Por su parte el representante de la asociación de Gendarmes Unidos de Cajeme, Trinidad Gil, comentó que apoyan a los manifestantes pensionados y jubilados, debido a que cuando les toque llegar a pertenecer a sector esperan que se respeten sus derechos adquiridos tras años laborando.

Vemos que no se avanza en la mejora de las condiciones de los policías, se nos dijo que el ayuntamiento está en las gestiones para la adquisición de os uniformes, equipos y armamentos, pero no nos dan una fecha, mientras no se haga la entrega solo son buenas intenciones, como elementos vamos a solicitar una audiencia para que nos informen, ya que solo nos dicen que sí, pero no nos dicen cuándo", señaló.