No hay austeridad de la 4T en Sonora: Diputados locales de Cajeme gastan millones en viajes opacos

Cajeme, Sonora.- Desde septiembre de 2021 a abril de 2023, los diputados locales vigentes de Cajeme han erogado 2.64 millones de pesos en viajes, traslados y giras; estos gastos, si bien son reportados al área administrativa del Congreso y listados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), no son detallados como la ley les obliga. De entrada, basta con revisar la PNT para notar el desapego de los legisladores por la transparencia, ya que titulan de forma genérica sus traslados, con lo que evitan que el ciudadano conozca a dónde acudieron, en qué invirtieron su tiempo y qué resultados obtuvieron.

En la lista de viajes hay asuntos tan generales como “cumplir con agenda”, “recorrido ciudadano”, “realizar agenda” o “ver varios asuntos”; encima, no sólo la descripción resulta vaga, sino que ninguno de los diputados viajeros transparentó sus gastos, es decir, no hay pistas de lo que pagaron por hospedaje, comidas u otros servicios, por tanto, no existe certeza administrativa de que gastaran todos los recursos asignados.

Empiezan fuerte

Tan sólo llegar, los legisladores, en su mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y aliados, dispusieron entre septiembre y diciembre de 2021 de 730 mil pesos para viajes diversos, sin la necesidad de transparentar facturas o recibos. La promesa de austeridad que plantearon quedó en eso, pues no hubo recorte al recurso destinado a pagarles los traslados, aunque muchos de ellos terminen en actividades que les permiten reforzar su imagen ante la ciudadanía.

Estos están igual que los anteriores, no hay diferencias, en realidad siguen gastando de la misma manera que antes”, explicó a Tribuna una fuente del Congreso que confirmó las cifras pero no quiso revelar su identidad por temor a represalias.

Más del millón

Para 2022, los diputados, ya con un presupuesto reducido a petición del gobernador Alfonso Durazo, siguieron con su rutina de viajes y traslados, también con asuntos ambiguos. En total, el año pasado gastaron 1.27 millones de pesos, sin, nuevamente, transparentar facturas, boletos de avión, gasolina o consumos; simplemente solicitaron el recurso y no les interesó explicar cómo erogaron el dinero que se les otorgó. En cuanto a 2023, los montos no bajaron, pues en tan sólo un trimestre gastaron 648 mil pesos, con lo que se alcanzaron los casi dos millones setecientos mil pesos en total que los legisladores han usado para ir y venir dentro y fuera del estado.

Lady viajes

El caso de Diana Karina Barreras es el más sintomático de los treinta y tres legisladores que conforman el parlamento sonorense. La diputada del Partido del Trabajo, y expresidenta del Congreso acumula catorce viajes cargados al erario. Tan sólo en ella se han erogado 152 mil pesos en viáticos y gastos derivados de los traslados, esto sin contar con los pagos extraordinarios y apoyos asignados a su asistente y chofer.

Hasta nueve veces ha viajado a la Ciudad de México, donde vive su marido, el diputado federal Sergio Gutiérrez, y tan sólo dos se justifican en la PNT a través de una comisión específica, mientras que el resto se desconoce qué actividades atendió. Barreras viajó cuatro veces en el cuarto trimestre de 2021, todas de ellas a la capital del país, mientras que el año pasado, cuando fue presidenta de la Cámara, salió de Hermosillo en nueve ocasiones, cinco con destino a la CDMX.

De hecho, en marzo del año pasado estuvo diez días seguidos en la capital con una agenda desconocida; para ese viaje solicitó 25 mil pesos de viáticos; para diciembre volvió a ir a la ciudad para “atender posadas”. La petista destacó en febrero por viajar a Japón junto a su esposo, asegurando que se trasladó para encontrar formas de mejorar el trabajo del Congreso sonorense, aunque en Veracruz, Sergio Gutiérrez aseguró que acudían al país asiático para “vender” al estado sureño.

Se desconoce hasta la fecha quién pagó el viaje de ambos.

Diana Karina y su esposo en su viaje a Japón. Foto: Cortesía

De su bolsa no

La diputada Ivana Celeste Taddei es, como toda su familia, una férrea defensora de la Cuarta Transformación, al grado que no tiene empaco en mostrar su apoyo y exponer sus opiniones en los asuntos relevantes de la agenda política nacional. De hecho, acompañada por su padre Jorge Taddei, delegado del Bienestar en Sonora, y sus hermanos, entre ellos Pablo, flamante director de LitioMx, ha viajado a las marchas convocadas por el presidente para sumarse, como una más, al jolgorio morenista.

El problema radica en que, para estar presente en la celebración del cuarto aniversario de la victoria electoral del presidente López Obrador, Taddei solicitó viáticos del Congreso; aunque se tratara de una actividad fuera de agenda, un tema de su partido político sin relación con el legislativo sonorense, exigió que los sonorenses le pagaran el traslado. Lo que se trataba de un viaje estrictamente personal se convirtió en un asunto social, pues Taddei no quiso pagar de su bolsa, pero sí usar el dinero de los sonorenses para quedar bien con su grupo político en noviembre del año pasado.

La diputada solicitó 12,500 pesos para el viaje, el cual consideró como “Comisión Oficial”, aunque el Congreso nunca la comisionara para tales efectos, y en el evento luciera mantas y cartelones con consignas políticas.

Datos de la PNT que detallan la entrega de recursos. Foto: Cortesía

