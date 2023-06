Alumnos de la E.S.T número 67 en Navojoa se manifiestan; piden permanencia de la subdirectora

Navojoa, Sonora.- Un grupo de estudiantes del turno vespertino de la Escuela Secundaria Técnica número 67, en Navojoa, se manifestaron en las inmediaciones del plantel, exigiendo la permanencia de la subdirectora Estephania Santoyo Castellón.

Durante la manifestación, los alumnos se negaron a ingresar al plantel, hasta que se resuelva el conflicto entre el personal docente y la subdirectora de la Secundaria, problema que incluso escaló a los golpes el pasado martes.

Ante la negativa de los alumnos, la Directiva del plantel emitió un comunicado en redes sociales, alertando a los padres de familia que no se harían cargo de lo que les pase a sus hijos fuera de la escuela.

Estimados padres de familia, les informamos que gran parte de los alumnos del turno vespertino se han quedado fuera, ya que no quieren entrar, no podemos hacernos responsables si algo les ocurre al no estar a nuestro resguardo”, indicó la Dirección del plantel.

Debido al anuncio, inmediatamente arribaron padres de familia, quienes se mostraron inquietos por la integridad de sus hijos, ya que el día anterior, el personal docente bloqueó la entrada de la escuela, situación que ha comenzado a salirse de control.

Como madre de familia me siento inquieta, hasta ahorita no me han dado ninguna información, sólo nos dicen que los alumnos no quieren entrar a la escuela. Ahorita me encontré con una mamá y me dijo que el día de ayer agredieron a la subdirectora, la golpearon y eso no debe pasar, menos a la vista de los alumnos”, indicó María Carrasco, madre de familia.