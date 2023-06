Sonora: Poblados del municipio de Álamos están en peligro por posibles residuos tóxicos de una mina

Álamos, Sonora.- A casi 50 kilómetros de distancia de la cabecera municipal de Álamos, se encuentra ubicada la empresa minera ‘Corner Bay’, considerada por los pobladores vecinos como una auténtica ‘bomba de tiempo’, debido a que al concluir sus operaciones, la minera dejó residuos probablemente tóxicos, que ponen en riesgo su salud.

De acuerdo a pobladores del Sur de Álamos, el impacto ambiental que dejó la minera ‘Corner Bay’, son posibles niveles de toxicidad en el agua, así como la destrucción de la flora de la región y desaparición de la fauna.

A menos de 10 kilómetros de distancia de la mina, se encuentran ubicadas las comunidades ‘El Sombrerito’ de sólo 19 habitantes, así como ‘El Maquipo’ de 165 habitantes, según el último Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dos de los poblados más afectados por la ‘huella tóxica’ de la actividad minera en el Sur de Sonora.

José Irene Wilson Antelo, representante de los pobladores de ‘El Sombrerito’, mencionó que la empresa minera concluyó sus operaciones hace más de cinco años, sin embargo, no cumplió con su obligación de reforestar y descontaminar el área.

Como toda mina hace su chamba y no les interesa lo que haga de daño, todos los residuos tóxicos los tira donde se le da la gana, no tienen supervisión. La empresa trabajó 12 años, y a lo último, donde escarbó en el cerro, echaron lo que le sobró, todos los metales peligrosos”, indicó.

Señaló que en lo que antes era la mina, se encuentra una laguna de aproximadamente 300 metros de ancho y un kilómetro de profundidad, con residuos tóxicos, los cuales, se mezclan con el agua de la región durante cada temporada de lluvias y se filtra hacia los arroyos cercanos.

Este hecho fue denunciado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para obligar a la empresa minera a descontaminar el área, sin embargo, hasta el momento no se han hecho responsable.

Ya se iban a ir estos señores pero los reportamos a Derechos Humanos en México y los atoraron, porque tienen que hacer la descontaminación y reforestación, ya tenían todos los papeles para irse sin hacer nada. La abogada que traemos puso la queja, pero sólo le dijeron que harían estudios de tierra y agua, pero no se sabe si acudieron o no, como ejidatarios no sabemos nada”, afirmó.