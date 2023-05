Policías exigen que sea el Ayuntamiento de Navojoa quien los jubile

Navojoa, Sonora.- El tiempo para conocer el proceso de jubilación para los 30 elementos de Seguridad Pública en Navojoa ya se cumplió, sin embargo, no son buenas noticias para los policías, ya que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) se negó a jubilarlos, debido a que el Ayuntamiento continúa sin pagar las aportaciones de Seguridad Social.

Ante esta decisión, el grupo de policías decidió manifestarse en el Palacio Municipal, exigiendo que sea el Ayuntamiento de la ‘Perla del Mayo’ quien los jubile, debido a que por condiciones de salud y físicas, ya no pueden seguir laborando, esto al cumplir más de 30 años de servicio.

Víctor Manuel Ponce Reynoso, policía municipal afectado, señaló que visitó las oficinas del Isssteson en la ciudad de Hermosillo y le señalaron que en lo que va del año, las autoridades municipales sólo han pagado las aportaciones correspondientes al mes de febrero, por lo que resulta imposible que los oficiales se jubilen a través del Instituto.

Acabamos de ir a las oficinas generales del Isssteson y nos informaron que no están pagando, lo único que están pagando es para consultas. No tenemos pagos para especialistas, ni los pagos para el retiro, no se están respetando nuestros derechos laborales”, indicó.