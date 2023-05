Crisis en Cajeme: Óptima Energía acusa al Ayuntamiento de lanzar licitación que “va contra la ley”

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Luego de que el alcalde Javier Lamarque Cano diera a conocer que desde el pasado 29 de abril se lanzó a nivel nacional la convocatoria de licitación para contratar una empresa que resuelva la crisis en el alumbrado público en el municipio, pese a que en términos concretos aún existe un contrato vigente con Óptima Energía.

Esta empresa calificó la licitación que lanzó la autoridad municipal como algo que va “contra la ley”, además de asegurar que no existe una nulidad de contrato.

Advierten mal proceso

El director jurídico de Óptima Energía, Abraham Lizárraga, declaro en exclusiva para TRIBUNA que el contrato con el ayuntamiento de Cajeme se encuentra actualmente vigente, advirtiendo que la declaración del alcalde Javier Lamarque Cano sobre la terminación del mismo es una mentira, detalló que actualmente existe un litigio el cual no es propiamente contra el contrato, sino contra un acto de la contraloría del municipio.

Es un acto ‘basado’ en puras cuestiones inventadas por la contraloría que fueron la piedra angular de la cual el alcalde y la actual administración se cuelgan para comenzar a fraguar esta nueva licitación pública, ya que de acuerdo con la entonces titular de contraloría ellos determinaron que como al ayuntamiento no tiene información respecto al contrato, asumen que todo se hizo mal, que no se contó con las autorizaciones necesarias, determinando que el contrato está afectado de nulidad absoluta, resolutivo que legalmente solo puede ser determinado por un juez”.

Añadió que el alcalde cuando ha sido cuestionado respecto al fundamento legal en el que se basa para determinar que las luminarias son de su propiedad y las puede manipular y comprometer sin tener consecuencias, carece de respuesta porque no existe justificación legal.

Lo anterior lo respaldo explicando que de acuerdo al decreto del congreso y los documentos que el municipio anexo a la solicitud el proyecto que pretenden licitar, tiene un monto de 90 millones de pesos (mdp) más IVA, lo que representa que de las 8 mil luminarias nuevas que estipula la licitación, cada una costaría más de 10 mil pesos, lo cual está fuera del valor del mercado, además que el valor del costo del servicio se estima en 157 mdp con una tasa de retorno del 33.52 por ciento, dando un valor de contrato de 337 mdp, puntualizando que este es un valor presente neto del día que se realizó el documento.

Además, denunció que no han tenido una comunicación con el ayuntamiento después de que se publicará la licitación, ni con abogados ni con funcionarios. “Ha sido un abismo total, no se han abierto las puertas para sentarnos a platicar de que es lo que está pasando y que es lo que puede pasar, porque una constante en este tema es la postura del alcalde, él tiene un interés particular en que este contrato se dé, pero sin respetar el estado de derecho”.

Cuando la realidad es que al final de los siete años que estipula la licitación este contrato va a costar a los cajemenses más de 500 mdp, eso es la realidad financiera de lo que propuso el alcalde Lamarque Cano, de la convocatoria que se publicó resalta que se habla de 37 mil 597 equipos, pero de esos solo 8 mil serán nuevos; 12 mil 778 luminarias serán reparación o sustitución y 16 mil 869 unidades requieren servicio de mantenimiento, resaltando que 25 mil 432 luminarias son de nosotros por lo que el municipio no tiene la propiedad de ellos, entonces, quien gane esta licitación va a ir a manipular equipos que nos son del ayuntamiento y son de otra empresa”, finalizó el representante legal de la empresa Óptima Energía.

Cabe recordar que de acuerdo al alcalde Javier Lamarque la empresa Óptima Energía no podría llevarse las lámparas del alumbrado público, aunque el Ayuntamiento de Cajeme haya decidido anular por anticipado el contrato que se firmó con dicha empresa. “Si la empresa se llevara las lámparas tendrían que regresarnos el dinero que ya se les pagó, y no creo que quieran eso, además por ley no pueden hacerlo pues sería reconocer lo que se les está señalando”, argumentó en su momento el munícipe.

Con la finalidad de conocer la postura del municipio, se solicitó entrevista al área de comunicación social del ayuntamiento, quienes rechazaron emitir una respuesta a lo expuesto por Óptima Energía.

