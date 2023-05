Elementos de Seguridad Pública levantan 'plantón' del Palacio Municipal de Navojoa

Navojoa, Sonora.- Elementos de Seguridad Pública retiraron el plantón instalado en las escalinatas del Palacio Municipal de Navojoa, tras concretar una próxima reunión con el alcalde, Jorge Alberto Elías Retes, donde se escuchará la propuesta por parte del munícipe para poder acceder a su derecho de jubilación.

Cabe señalar que son 30 elementos de la Policía Municipal, quienes por la falta de pago de las administraciones anteriores hacia el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), no han podido acceder a su jubilación, por lo que ahora exigen que sea el propio Ayuntamiento quien los jubile y no el Instituto.

Con pancartas y casa de campaña, el grupo de policías afectados se instalaron en el Palacio Municipal desde el pasado jueves, sin embargo, decidieron retirarse este sábado, tras establecer una reunión con las autoridades municipales, no obstante, aseguraron que no aceptarán más prórrogas, sino que esperan recibir una solución favorable a su denuncia.

Hicimos una tregua, pero les dijimos que si el lunes no nos convence su propuesta, no nos quitaremos de ahí, nos vamos a reunir a las 09:00 horas con el presidente municipal. No queremos nada de propuestas, ya esperamos mucho, queremos que ya se den instrucciones para convocar a una Sesión de Cabildo y que empiecen a jubilarnos, porque están jubilando a puros sindicalizados y a nosotros nos están rezagando”, señaló uno de los policías afectados.