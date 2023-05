Ciudadano guaymense denuncia discriminación de taxistas; no quieren llevarlo a su domicilio

Guaymas, Sonora.- Al desesperarse y ante el rechazo de más de 10 taxistas, el ciudadano Ramón Cortés que sufre de una discapacidad, se plantó por algunos minutos en la calle 20, ocasionando caos vial.

Siendo necesario la presencia de elementos de Tránsito Municipal, quienes dialogaron y lograron retirarlo, al interponer la denuncia directamente con el delegado regional del Instituto de Movilidad y Transporte (IMTE) que atendió vía telefónica la problemática, sosteniendo que tomará cartas en el asunto.

Ramón Cortes, visiblemente enojado relató que desde la mañana pedía a los taxistas de los sitios ubicados en la calle 20, el servicio para trasladarse a su vivienda ubicada en el fraccionamiento Ocotillo de Guaymas Norte, pero nadie accedió y tomo la decisión de ‘plantarse’ en la vialidad.

Dicen que les dejo el taxi sucio y que no les pagó el corte, es falso a todos les he pagado, ya estoy cansado tengo meses batallando para que me presten el servicio, pidió la intervención de las autoridades", relató.