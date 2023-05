Residentes de 'Las Tinajas' de Miramar piden la intervención de las autoridades

Guaymas, Sonora.- Vecinos de ‘Las Tinajas’ en el sector de Miramar hacen un llamado a las autoridades, ya que durante los fines de semana la zona residencial se vuelve una ‘cantina gigante’.

Alfonso Corella, residente y vocero de los residentes de la zona dijo que los visitantes ingieren bebidas alcohólicas, hacen sus necesidades fisiológicas, ponen música con volumen alto y además realizan algunas faltas la moral en la vía pública, causando molestia a quienes viven cerca del lugar.

Desde hace muchos años venimos enfrentando la problemática, sin embargo con el paso del tiempo esta ha empeorado, las personas se ponen como si estuvieran en el monte y con la música a todo volumen, obviamente que hay inconformidad, si nos han atendido y hacen lo que pueden la autoridad de repente, pero no es suficiente", agregó.

Las familias bienvenidas todos no, solamente que nos ayuden con los borrachos, la gente impertinente y sobre todo a no dejar tanta basura, no estamos en contra de nadie, nomás que se aplique Ley y sé que se respeten los espacios de la colonia que es un sector residencial", apuntó.