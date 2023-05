Niños con padres desaparecidos necesitan terapia, señala Guerreras Buscadoras de Guaymas

Guaymas, Sonora.- La infancia de decenas de niños guaymenses ha sido lastimada por la desaparición forzada de sus padres, mientras que en algunas ocasiones los menores fueron testigos del hecho violento, logrando resultar ilesos físicamente.

De acuerdo con el colectivo Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme, en 3 años, por lo menos en un 20 por ciento de los casos de desapariciones y asesinatos dolosos, se involucra a menores de edad, quedando huérfanos y con los cuidados de los abuelos.

Sinthya Gutiérrez Medina, líder del colectivo dijo que la mayoría de los pequeños recibe terapia sicológica, pero hay quienes por las noches no pueden conciliar el sueño sin la compañía de su madre, por lo cual solicitan mayor apoyo para estas víctimas colaterales.

"Han pasado en varios casos aquí en la región, que pues que han 'levantado' a la mamá, se han llevado a los padres y han dejado a los niños y gracias a Dios, no los han tocado porque cómo decimos nuestro lema 'Con los niños, no', 'A los niños, no', pero los daños para los pequeños son muy graves", expresó.