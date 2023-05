Panteones en el municipio de Navojoa están entre el abandono y el vandalismo

Navojoa, Sonora.- A pesar de ser uno de los sitios más visitados durante el ‘Día de las Madres’, los tres camposantos de la cabecera municipal en Navojoa se encuentran en precarias condiciones y sin contar con algún proyecto serio para su rescate.

El abandono, vandalismo y desorden, son las principales quejas de la ciudadanía durante cada visita a los panteones municipales, situación que parece empeorar ante la falta de espacios para más sepulturas.

Patricia Zárate, es una navojoense que como cada caño, acude los días previas al Día de las Madres, para limpiar la lápida de su mamá, sin embargo, asegura que cada vez se le dificulta más encontrar su tumba, debido al desorden que hay en el panteón Jardín.

A parte de que ya no veo bien, las calles al interior del panteón han ido desapareciendo para darle espacio a tumbas nuevas, eso provoca un desorden al interior, ya que siempre batallamos para llegar a la tumba de mi mamá”, señaló.

Además del desorden provocado por la falta de espacios, los camposantos se han convertido en basureros clandestinos, ya que no cuentan con un cerco perimetral que impida que personas arrojen su basura al interior del panteón.

Mientras que la falta de vigilancia, ha propiciado que los panteones municipales se conviertan en el objetivo principal de los amantes de lo ajeno, despojando cercos, protecciones, bancas o incluso siluetas religiosas para revenderlas.

Lamentablemente, la falta de recursos en la comuna, impide que las autoridades inviertan en los camposantos, desde vigilancia, delimitaciones, barda perimetral, o infraestructura, como luminarias y red de agua potable.

Puede ser que si haya deficiencias, por la cuestión de que no hay dinero. Los panteones son vandalizados porque no hay la suficiente vigilancia o no están delimitados, pero quiero señalar que están en condiciones aceptables ya que recientemente se le dio una limpieza general”, aseguró Jesús Guillermo Ruiz Campoy, regidor por el Partido del Trabajo (PT).