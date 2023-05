Policías de Navojoa desmienten 'acuerdos' y vuelven a plantarse en el Palacio Municipal

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- El grupo de policías que exigen acceder a su jubilación, volvieron a plantarse en las escalinatas del Palacio Municipal de Navojoa, ante la falta de acuerdos con las autoridades municipales.

Aunque a través de un comunicado oficial, el Ayuntamiento de la ‘Perla del Mayo’ aseguró que por fin se logró un acuerdo con el grupo de manifestantes, la realidad es otra, ya que los oficiales aún en funciones, aseguran que no levantarán el plantón hasta que la comuna acceda a jubilarlos.

Los desacuerdos

Víctor Ponce Reinoso, policía afectado, aseguró que hasta el momento no se ha logrado ningún acuerdo oficial, debido a que la propuesta por parte de las autoridades no resulta conveniente para el grupo.

Está mintiendo el Ayuntamiento, ellos hicieron un convenio con el Isssteson para pensionarnos no para jubilarnos. Eso significa que el pago sería menos y así no nos conviene; en ese caso, yo me pensiono por mi enfermedad, pero el dinero que nos llegue al mes será muy poco”, afirmó el manifestante.

Además, señaló que no todos los policías manifestantes pueden acceder a esta propuesta, ya que pese a que todos ya cumplieron con más de 30 años de servicio, algunos aún no cumplen los 60 años de edad, por lo que el Isssteson no puede jubilarlos.

Un elemento alcanza el 67 por ciento de su sueldo si lo pensiona el Isssteson, y el Ayuntamiento pagaría el 33 por ciento restante. Pero aparte, nos dicen que los que tenemos menos de 60 años, no entramos en el Programa de pensiones del Isssteson, por lo que no aceptamos”, puntualizó.

Por ello, exhortó al grupo de policías a mantenerse unidos, para lograr acceder a una jubilación digna, mientras tanto, el plantón en el Palacio Municipal permanecerá de manera indefinida.

Por su parte, el Presidente Municipal, presentó una propuesta de solución, que consiste en hacer una revisión de cada uno de los ex policías con el Isssteson, para ver los años de servicio y cotizaciones, así como conocer con cuál porcentaje puedan ser pensionados, mientras que como Ayuntamiento, se pueda completar el porcentaje restante para que los oficiales puedan recibir una jubilación total.

Fuente: Tribuna