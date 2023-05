Reordenamiento del centro de Ciudad Obregón, promesa municipal que quedó en el olvido

Ciudad Obregón, Sonora.- El pasado mes de noviembre de 2021, se informó sobre el simulacro en la conformación de un supuesto Consejo Consultivo Municipal de Comercio y Oficios en la Vía Pública por parte de la actual administración de Cajeme, consejo que, de acuerdo al director de Inspección y Vigilancia municipal, Ramiro Favela Álvarez, no existe como tal. Por lo cual, los avances en el tema del reordenamiento del primer cuadro de la ciudad continúa sin presentar avances tras 18 meses.

Pese a lo anterior, el alcalde Javier Lamarque Cano ayer declaró durante 'Diálogos con Cajeme', que se han tenido reuniones con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y con comerciantes de la zona centro detectando "buena voluntad" para impulsar un proyecto para el reordenamiento del centro, plan señaló "va muy avanzado" y que en este mes presentaría avances.

Luis Soto Carrillo, administrador de MerCajeme, señaló que al inicio de la administración se mostró una buena voluntad por parte del alcalde Javier Lamarque, pero en los últimos meses se ha olvidado el proyecto, mismo que ha sido olvidado por cada una de las pasadas administraciones.

Muchas administraciones le han sacado la vuelta a dar una solución, puesto que este proyecto va a generar conflictos , pero mientras tanto la actividad en el primer cuadro de la ciudad es la que paga la factura, y la decisión debe de venir del presidente municipal, no lo hará ni Protección Civil, ni Inspección y Vigilancia, por sí solos, es un trabajo que debemos de solucionar entre todos los involucrados", finalizó el administrador.

Finalmente, Soto Carrillo, añadió que, pese a la urgencia de avanzar con el proyecto, este se debe dar por la voluntad del gobierno municipal, puesto que es mucho trabajo el que se requiere y ni los comerciantes, ni una sola dependencia tiene la capacidad de realizarlo de manera individual.

Por su parte Gustavo Cárdenas, presidente de Canaco en la región, explicó que esta semana se iniciaran las mesas de trabajo con los distintos actores involucrados, para analizar el tema del reordenamiento de la zona centro.

La verdad estamos muy contentos porque ahora sí se ve, que va en serio el reordenamiento del centro, aclarando que no buscamos afectaciones a terceros sino el aplicar el Reglamento de comercios y oficios en la vía pública que no se aplica, es respetar los espacios que están establecidos para el uso del suelo, tanto comercios como domicilios, pero no es el quitar a los comercios ambulantes, sino hacer un reordenamiento en respeto a la ley vigente", señaló.