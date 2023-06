En peligro de cerrar la industria porcina en Sonora; limitarán exportaciones a Estados Unidos

Ciudad Obregón, Sonora.- El sector primario en México se ve amenazado una vez más luego de que el pasado 11 de mayo, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ratificara una nueva regulación en la compra de carne de cerdo, lo cual limitaría las exportaciones de los porcicultores mexicanos, señaló Hermenegildo Santisteban López, director general de la Unión Ganadera Regional de Porcicultores de Sonora.



El directivo detalló que la proposición 12 es una iniciativa, surgida en el Estado de California, que enfoca normas sobre el confinamiento de animales de granja, misma que requiere que los animales criados en jaulas sean alojados bajo estándares específicos en cuanto a libertad de movimiento y superficie mínima de suelo y prohíbe la venta de carne de cerdo en California que no proceda de animales alojados bajo estos estándares.

Lo que marca esta iniciativa, es que en el Estado de California no van a permitir importar carne de cerdo que no cumpla con las especificaciones que marca la proposición 12, y lo que va a suceder es que las exportaciones de Sonora hacia allá ya no se van a poder hacer, nosotros en Sonora anualmente mandamos alrededor de 10 mil toneladas, lo cual representa más de 43 millones de dólares de derrama económica que impactará directamente al precio local de la carne de nuestro Estado al perder ese mercado que es bueno para nosotros", declaró el especialista.