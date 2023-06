Al no llegar a un acuerdo con el Gobierno, Industriales se suman al Frente por el Rescate del Campo

Ciudad Obregón, Sonora.- Derivado de no existir un acuerdo entre el gobierno federal, y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) con los productores agrícolas, y previendo un desabasto de granos, la Alianza de la Masa y la Tortilla de México A.C., en voz de su representante, Juan Carlos Dávila Arteaga, se suma al frente Nacional conformado por los productores el pasado martes en la Ciudad de México.

Si bien en Sonora aún no se presenta un desabasto de maíz, y el problema se concentra en estos momentos en el trigo, de no existir un acuerdo entre el gobierno y los agricultores, se corre el riesgo de que no se mueva un solo grano lo cual va a perjudicar a nivel nacional, nosotros dependemos del productor agropecuario, por lo que si nuestro principal aliado comienza a tener problemas, esto se refleja en nosotros y tras recibir la invitación a unirnos a la lucha acudimos con gusto", señaló.