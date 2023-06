Paso de migrantes por Guaymas y Empalme tiene un aumento del 60%; hondureños y salvadoreños son mayoría

Guaymas, Sonora.- El paso de migrantes en la región de Guaymas y Empalme, aumento en un 60 porciento durante los primeros días de junio, de acuerdo con la Casa Franciscana continúa trabajando en brindarles alimento, calzado, ropa y lo más importante en la temporada de verano, intentar mantenerlos hidratados para que continúen con su camino.

Sandra Martínez, encargada del Ministerio Externo de Casa Franciscana pidió a la comunidad guaymense a unirse en apoyo a quienes por inseguridad o inestabilidad económica tuvieron que dejar su país y cruzan por nuestra localidad.

Dijo que "en las vías del tren compartimos con ellos alimentos, ahorita suero es lo más importante, si está llegando un poco más de migrantes, en su mayoría son de Honduras y el Salvador”.

Ellos no vienen a robarnos o dañarnos, la gente ve a un niño e inmediatamente te paras y les apoyas, pero a veces no hay niños, pero hay jovencitos de 14 o 15 años, ellos salen, se vienen, dejan a sus familias, a veces no les avisan a sus mamás”, detalló.