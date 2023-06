Cajeme: Alcalde Javier Lamarque pide a productores no bloquear la Carretera Federal 15

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, hizo un llamado a los productores del Valle del Yaqui, quienes actualmente mantienen en Ciudad Obregón un bloqueo a la calle Sufragio Efectivo entre No Reelección e Hidalgo, para que desistan en el presunto bloqueo de la Carretera Federal 15, en la caseta de Fundición.

Hago un llamado a los productores para que, si se manifiestan, lo hagan de manera que no dañen, que no afecten a la economía, al bienestar de Sonora y de Cajeme en particular", expresó el mandatario municipal.