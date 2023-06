Rezago de basura genera molestias en Navojoa; exigen una pronta respuesta de Servicios Públicos

Navojoa, Sonora.- Continúa el rezago en el servicio de recolección de basura en Navojoa, sin embargo, ahora es en el primer cuadro de la ciudad, por lo que activistas, exigen una respuesta al secretario de Servicios Públicos, Mario Alberto Ramírez Modesto.

Dentro de los puntos más críticos de la ciudad, se encuentra la calle Otero y bulevar Álvaro Obregón, a menos de cinco cuadras del Palacio Municipal.

Así es como se encuentran las calles de Navojoa, llenas de basura. Hacemos crítica de altura, no nada más de golpeteo social; la cuestión es que no todo le caiga al presidente, si no que él como responsable de estos desmanes, debería de jalarle las orejas al encargado de Servicios Públicos que al parecer no está dando buenos resultados”, indicó Jesús Román Zamorano, líder de la agrupación ‘El Poder del Pueblo Sonorense”.