Oomapasc: Ayuntamiento de Cajeme entrega obra de rehabilitación en el poblado de Hornos, Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras 16 años sin recibir mantenimiento, la jornada de este jueves 15 de junio el alcalde Javier Lamarque Cano realizó el arranque del Funcionamiento de la Planta Tratadora de Agua en la comunidad de Hornos, obra que beneficiará a más de 700 personas, casi cerca de 250 tomas de agua, lo que representa 2 mil litros del vital líquido por habitante.

El director del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), Luis Miguel Castro Acosta detalló que la entrega de la obra de rehabilitación de la planta tratadora de Hornos, se realizó con una inversión de alrededor de 677 mil pesos, cifra que contemplan la limpieza de área de obra, rehabilitación de los filtros, de las líneas de conducción, instalación de peldaños y escalera en el reactor, pintura al interior y exterior de los filtros rápidos, aplicación del esmalte en las tuberías galvanizadas y en el reactor, así como en los tanques de almacenamiento.

Por su parte el munícipe, agregó que desde hace 26 años cuando se encontraba en campaña para su primera elección los habitantes le habían solicitado una planta potabilizadora misma que se entregó hace 24 años y en cumplimiento con el compromiso adquirido con la población se realizó la rehabilitación de esta planta.

Durante mi gira de campaña en 1997, visité Hornos y las familias de la comunidad me solicitaron una planta potabilizadora que les abasteciera de agua potable de calidad, sellé con ellas el compromiso y en mi primer periodo como Presidente Municipal me tocó construirla e inaugurarla, pasó el tiempo y la obra quedó en el olvido, de tal manera que desde hace 16 años no se la había dado mantenimiento y, por consiguiente, la planta había dejado de funcionar; ahora regreso al pueblo para reinaugurar esta fuente de suministro, en la que se invirtieron más de 600 mil pesos para su rehabilitación”, expresó el Presidente Municipal.