AMLO envía felicitaciones por el Día del Padre; Alfonso Durazo también dedica palabras a los papás

Ciudad de México.- Este domingo 18 de junio del 2023 se celebra el Día del Padre en México, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió un mensaje a los progenitores mexicanos mediante sus redes sociales. Esta acción no quedó sólo en el jefe del Ejecutivo Federal, pues el mandatario estatal de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, también dedicó palabras a los progenitores sonorenses. Esto fue lo que dijeron los políticos.

La mañana de este domingo 18 de junio del 2023, mediante su cuenta oficial de Twitter, el presidente de la República Mexicana dedicó palabras de cariño a los padres mexicanos. AMLO señaló que si bien el "amor eterno" es el de las madres mexicanas, y el "más entrañable" es el de los hijos, los progenitores también son personas "adorables". Al final, le envió un mensaje de felicitación a los papás.

AMLO envía mensaje por el Día del Padre. Foto: Twitter

Momentos después, a través de su cuenta oficial de Twitter, el gobernador estatal de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, también dedicó palabras a los padres mexicanos en este 18 de junio del 2023. En particular, el mandatario sonorense dedicó palabras a quien fue su papá; puntualizó que él siempre lo "inculcó a trabajar siempre por lo que quería", y aunque ya no está con vida, lo lleva siempre en su corazón.

Desde que era niño, mi papá me decía que el sol nunca te encuentra en la cama. Me inculcó a trabajar siempre por lo que quería. Hoy ya no está conmigo, pero lo llevo siempre en mi corazón. A quien tenga la fortuna de tener a su padre, valoren sus enseñanzas y hoy denle un abrazo especialmente apretado. Feliz día a todos los que tenemos la fortuna de ser papá", se lee en las redes de Durazo Montaño.