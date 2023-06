AMLO, sin acuerdos con productores y agricultores 'plantados' en Ciudad Obregón: Promete diálogo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este viernes, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el plantón que mantienen los productores y agricultores del norte de México en Ciudad Obregón, Sonora, desde hace más de dos semanas. Cabe mencionar que esta movilización es para exigir que el precio de la tonelada de maíz y trigo mejore.

En la 'mañanera' de hoy, viernes 02 de junio del 2023, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano reconoció que aún no se llega a un acuerdo con los productores del norte de la República Mexicana (de Sonora, Chihuahua y Baja California, principalmente) sobre el aumento del precio del trigo y el maíz; estos buscarían que el trigo cueste ocho mil pesos por tonelada, y siete mil la de maíz.

Agricultores del norte de México piden mejorar precios en granos. Foto: Internet

En su intervención, el presidente de México declaró que ya se analizan medidas para que aumentar aranceles y así evitar la importación de ciertos productos, para que los precios de los productores mejore. Recordó que a los agricultores mexicanos se les están entregando fertilizantes gratuitos.

Estamos también tomando la decisión de entregar de manera gratuita los fertilizantes y se está viendo qué medidas tomamos para proteger el comercio interno, a los productores nacionales, en donde no tenemos tratados de libre comercio, por ejemplo, no podemos hacer esto con Estados Unidos (EU), pero sí con otros países donde no tenemos tratado comercial. Sí podemos tomar medidas para aumentar aranceles que no se permita la importación para que el precio al productor mejore, porque todo esto tiene que ver con las grandes empresas agroindustriales que compran, entonces fijan precios, a veces muy bajos y son los que controlan el mercado, y por eso también nosotros tenemos que actuar con cautela, porque antes, se entregaban los subsidios, pero fundamentalmente a los de arriba, a lo que tenían una estrecha relación con la Secretaría de Agricultura, porque las dependencias las manejaban las minorías", declaró López Obrador.