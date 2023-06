Extrabajadores del transporte público en el municipio de Navojoa exigen 3.2mdp en liquidaciones

Navojoa, Sonora.- Un grupo de extrabajadores del Transporte Público en el municipio de Navojoa, se manifestó en contra del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (IMTES), exigiendo una liquidación justa.

Los manifestantes señalaron que han pasado más de 16 meses, desde que recibieron su liquidación, sin embargo, esta fue hasta en un 70 por ciento menor a lo que marca la Ley, por lo que exigen la intervención del gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, para obtener una liquidación justa.

Alrededor de 32 ex trabajadores de Transportes Integrados de Navojoa (TINSA), se manifestaron en las escalinatas del palacio municipal, asegurando que por parte del IMTES, se les adeuda más de tres millones 200 mil pesos, por el concepto de liquidación.

Quedamos inconformes con la liquidación que se nos hizo a los trabajadores del transporte, la ex titular del IMTES, Lirio del Castillo, vino e hizo una liquidación mal hecha, ya que liquidó a los operadores sindicalizados pero quedaron 32 compañeros pendientes, a los cuales, se les otorgó sólo 30 por ciento de lo que marca la Ley”, indicó Gilberto Esquer Gutiérrez, ex trabajador afectado.

Mencionó que en su momento, Lirio del Castillo les aseguró que por falta de recursos, el resto de su liquidación se entregaría una vez que se vendiera el terreno donde se ubican las ex oficinas de TINSA, sin embargo, hasta el momento no se les ha cumplido, mientras que la Delegación de Transporte Estatal, cuenta con otro titular.

Hasta la fecha estamos luchando para que se nos complete esa liquidación, llevamos un año y medio con puras promesas por parte de la ingeniera Lirio del Castillo, nos prometió que se iba a vender el inmueble, allá por la carretera a Huatabampo y hasta la fecha no se ha cumplido”, afirmó Esquer Gutiérrez.

Los manifestantes aseguraron que ya mantuvieron un primer contacto con el nuevo titular del IMTES, Carlos Sosa Castañeda, sin embargo, se les informó que la dependencia no cuenta con los recursos suficientes para otorgarles el pago, por lo que deberán esperar a que un inversionista adquiera el Sistema de Transporte en Navojoa para recibir el resto de su liquidación.

Por no estar sindicalizados nos pasó esto, pero eso no es problema, somos empleados al igual que ellos, esperemos que Carlos Sosa nos atienda y le dé celeridad al problema, es lo que estamos exigiendo, no sabemos de dónde obtendrán el recurso pero queremos la solución”, expresó.